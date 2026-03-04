본문 바로가기
윤희숙, 서울시장 출마선언…絶尹논쟁에 선거지형은 험난

유제훈기자

김평화기자

입력2026.03.04 11:10

"시장 이해하는 경제시장"

윤희숙 전 국민의힘 의원이 4일 서울시장 선거 출마를 공식 선언했다. 안갯속이었던 국민의힘 서울시장 선거 대진표가 조금씩 윤곽을 드러내고 있지만, 당내 절윤(絶尹) 논쟁으로 선거 지형은 더욱 험난해지는 양상이다.

윤 전 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대한민국의 심장인 서울을 지키고 다시 일으키는 싸움을 시작하려 한다"면서 이같이 밝혔다. 윤 전 의원은 공약으로 ▲주택 공급 대폭 확대 ▲창동 K-컬쳐 산업 중심지 육성 ▲대중교통 개편 등을 제시했다.


서울 출신인 그는 21대 국회에서 '저는 임차인입니다'라는 연설로 주목받았다. 대선 이후엔 혁신위원장을 맡아 절윤을 주장했다. 이외엔 오세훈 시장이 선거를 준비 중이다. 신동욱 의원도 후보로 거론된다. 신 의원은 이날 채널A에 출연, "결정할 시간이 많이 남지 않았다"고 했다.

대진표는 구체화 되고 있지만, 당의 노선 전환 없인 선거가 쉽지 않을 것이란 우려가 크다. 오 시장은 전날 중앙일보 '황현희의 불편한 여의도'에 출연해 장동혁 대표의 선거 유세 지원과 관련 "지금의 스탠스면 도움이 안 된다"고 했다. 윤 전 의원도 "당 지도부가 지금처럼 결단을 주저한다면 지방선거란 심판대에서 국민의 선택으로 매듭지어질 것"이라고 했다.


지도부 일각서도 변화의 필요성이 제기된다. 당권파 측 수석 최고위원인 신 의원은 "우리 당을 윤어게인당으로 보는 국민이 있다면 이를 겸허히 수용하고, 오해받지 않도록 당 지도부도 성찰할 필요가 있다"고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
