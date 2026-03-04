다올투자증권, 보통주 240원 배당 상정…주주환원 확대

다올투자증권 다올투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 4,445 전일대비 245 등락률 -5.22% 거래량 342,002 전일가 4,690 2026.03.03 15:30 기준 관련기사 다올투자증권, '주식대여 서비스 이벤트 시즌2' 진행다올투자증권, 당기순이익 423억 흑자···실적 안정화 진입다올투자증권, '주식대여 서비스' 이벤트 진행 전 종목 시세 보기 close (대표이사 황준호)은 3일 이사회를 열고 보통주 240원 배당과 신규 사외이사 선임 등을 주주총회 안건으로 상정했다.

다올투자증권은 지난해 연결 당기순이익 439억원 달성과 함께 흑자전환에 성공하며 주주환원 정책 강화에 나섰다. 지속적인 배당정책 유지를 통한 배당예측가능성 제고에 중점을 두고 주주와의 신뢰도를 높인다는 계획이다.

이사회에서는 보통주 1주당 240원의 현금배당 안건 상정을 결의했다. 이는 전년(150원) 대비 60% 상향된 수치로, 배당금 규모는 종류주식 포함 총 168억원이다. 배당성향은 41%로 정부의 '고배당기업(배당성향 40% 이상)' 요건을 충족했다. 배당기준일은 오는 3월 18일이다.

신규 사외이사 선임도 안건으로 올렸다. 후보로는 한종복 전 라움자산운용 대표이사와 문종국 미국 변호사를 추천했다.

이 밖에도 전자주주총회 도입을 위한 근거 규정 신설, 독립이사 명칭 변경, 감사위원 분리선임 인원 확대 등을 안건에 포함했다. 상정된 안건들은 오는 3월20일 개최하는 제46기 정기주주총회를 통해 최종 확정될 예정이다.

다올투자증권 관계자는 "이번 배당은 주주가치 제고에 중점을 둔 정부의 정책기조에 동참하고, 시장의 신뢰를 공고히 하려는 경영진의 의지가 반영된 결정"이라며 "안정적인 실적을 토대로 한 일관성 있는 주주환원 정책으로 주주친화적 경영을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



