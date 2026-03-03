농심, 네슬레코리아와 국내 유통 파트너십 체결

네스카페 돌체구스토 등 오프라인 유통권 확보

이번 파트너십은 농심의 전국 단위 영업망과 네슬레의 글로벌 브랜드 경쟁력을 결합한 전략적 제휴다. 농심은 수십 년간 축적한 유통 노하우와 글로벌 파트너 협업 경험을 바탕으로 네슬레 제품의 국내 시장 점유율을 안정적으로 확대한다는 계획이다.

농심이 맡게 될 커피 카테고리는 네슬레의 주요 사업군이다. 네스카페, 돌체구스토, 스타벅스 앳홈 등 브랜드를 포함한다. 원두, 스틱커피, 캡슐커피 등 제품군도 다양하다. 농심은 대형마트·편의점 등 주요 채널에서 네슬레 제품 노출을 강화해 매출 확대를 꾀할 방침이다.

제과 부문에서는 킷캣 유통을 맡는다. 아울러 호텔·레스토랑 등 푸드서비스 채널 확대를 위해 네슬레의 기업간거래(B2B) 브랜드인 매기와 부이토니 제품도 판매한다.

농심 관계자는 "다양한 글로벌 브랜드의 성공적인 시장 안착을 이끌어온 농심의 유통 노하우를 통해서, 네슬레 제품이 국내 소비자들에게 더 가깝게 다가갈 수 있도록 역량을 집중하겠다"라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



