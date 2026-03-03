본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

에코마케팅 지분 91% 확보 베인캐피탈, 3차 공개매수 진행

이민우기자

입력2026.03.03 09:17

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상장 폐지 요건인 95% 확보 추진

에코마케팅 지분 91% 확보 베인캐피탈, 3차 공개매수 진행
AD
원본보기 아이콘

사모펀드(PEF) 운용사 베인케피탈이 코스닥 상장사 에코마케팅 지분을 91% 확보한 가운데 3차 공개매수에 나선다.


베인캐피탈은 이달 31일까지 에코마케팅 지분 3차 공개매수를 진행한다고 3일 밝혔다. 3차 공개매수를 통해 자진 상장폐지 요건인 지분 95% 확보를 노릴 것으로 보인다.

다만 지분 95%를 확보하지 않더라도 포괄적 주식교환 제도 등을 활용해 상장폐지를 진행할 수 있다. 포괄적 주식교환은 모회사와 자회사 간 지분을 교환하며 소유 구조를 통일하는 제도다. 통상 모회사가 자회사 지분을 가져오는 대신 모회사 신주를 발행해 교부한다. 모회사 주식 대신 현금을 지급하는 현금교부형 주식교환도 가능하다. 의결권 3분의 2 이상이 필요한 주주총회 특별결의 사안이기 때문에 67% 지분율만 확보해도 실행할 수 있다.


향후 주식의 포괄적 교환을 통해 상장폐지 절차가 진행될 경우 소수주주들이 에코마케팅 주식과 모회사 주식 또는 교부금을 교환하기까지는 두 달 이상의 기간이 소요될 전망이다.


앞서 베인캐피탈은 지난 1월26일부터 지난달 25일까지 진행한 2차 공개매수에서 에코마케팅 보통주 272만5752주를 추가 확보했다. 에코마케팅 창업자이자 최대주주인 김철웅 대표로부터 취득하기로 한 지분(43.66%)과 1·2차 공개매수 취득 지분, 의결권 공동행사약정 체결한 우리사주 조합 보유 주식을 합산하면 베인캐피탈이 확보한 지분은 91%에 달한다.




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기