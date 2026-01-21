본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]프로브카드 사업 고성장…티에스이, 10%대↑

김대현기자

입력2026.01.21 11:20

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 프로브카드(Probe Card) 사업 부문이 구조적인 성장 국면에 진입했다는 기대감이 반영되면서, 티에스이 의 주가가 강세다.


21일 오전 11시 기준 티에스이는 전 거래일 대비 7000원(10.53%) 오른 7만3500원에 거래됐다.

[특징주]프로브카드 사업 고성장…티에스이, 10%대↑
AD
원본보기 아이콘

이날 LS증권은 티에스이에 대해 투자의견 매수와 목표주가 9만원으로 분석을 개시했다. 정홍식 LS증권 연구원은 정 연구원은 "프로브 카드 판매 매출은 2024년 803억원에서 올해 1621억원 수준으로 고성장을 기록할 전망"이라며 이같이 밝혔다.

올해 실적에 대해선 매출액 4623억원(전년 대비 12.9% 증가), 영업이익 605억원(38.0% 증가, 영업이익률 13.1%)으로 최대 실적을 전망했다.


우선 HBM(고대역폭메모리)용 DRAM(D램) 영역의 확장을 기대 요소로 꼽았다. 정 연구원은 "올해 1분기엔 국내 대형 반도체 기업에 HBM4 프로브카드 공급이 시작됐다"며 "DRAM 프로브카드는 NAND(낸드) 대비 가격이 높아, 고정비를 고려한 수익성 개선 효과가 있다"고 짚었다.


정 연구원은 "핵심 사업인 프로브카드 부문에서 구조적 성장이 진행되고 있고, 올해 D램 부문 확장이 본격화되며 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 재평가 기대감도 유효하다"고 덧붙였다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

새로운 이슈 보기