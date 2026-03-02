이재명 대통령 "2030년까지 싱가포르에 3억달러 펀드 조성"

李대통령, 2일 싱가포르 AI 서밋 참석

양국 공동연구, 생태계 활성화도 약속

이재명 대통령이 2일 싱가포르의 한 호텔에서 열린 한-싱가포르 AI 커넥트 서밋에서 발언을 마친 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 악수하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 2일(현지시간) "2030년까지 싱가포르에 3억달러 규모의 글로벌 모펀드를 조성하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 싱가포르에서 열린 '한-싱가포르 AI(인공지능) 커넥트 서밋'에서 이같이 말했다. 이 대통령은 펀드에 대해 "양국 인공지능 기업의 글로벌 진출을 가속화하고, 혁신을 중심으로 한 공동 성장의 생태계를 구축하는 주된 동력이 될 것"이라고 강조했다.

내년부터 국가 간 경계를 허무는 '공동연구'도 지원하겠다고 약속했다. 이 대통령은 "양국 연구자들이 긴밀하게 협력하며 인류 난제 해결을 위한 인공지능 기술 개발에 전념할 수 있도록 하겠다"며 "이를 통해 확보한 최첨단 기술이 글로벌 시장에 확산될 수 있도록 뒷받침하겠다"고 공언했다.

이어 이 대통령은 "민간주도 협력으로 인공지능 산업 생태계를 더욱 활성화하겠다"며 "오늘 출범하는 인공지능 얼라이언스는 기업, 대학, 스타트업이 서로의 지식과 자원을 공유하며 협력하는 개방형 혁신생태계의 시발점"이라고 기대했다.

그러면서 "창의적인 아이디어가 현실로 구현되고 청년들이 지속적인 도전과 성장을 이어갈 수 있는 굳건한 기반이 될 것으로 믿는다"고 부연했다.

한국과 싱가포르와의 관계에 대해서는 "단순한 기술 교류를 넘어 전략적 산업 파트너십으로 한 단계 더 발전해야 한다"고 설명했다.

이 대통령은 "인공지능을 기반으로 새로운 시장을 개척하고 청년들에게 보다 넓고 많은 기회의 장을 마련함으로써 아시아를 대표하는 혁신 허브로 도약해나갈 것"이라며 "앞으로 양국의 젊고 유능한 인재들이 마음껏 도전하고 교류하며 함께 미래를 설계할 수 있도록 대한민국이 든든한 후원자가 되겠다"고 다짐했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>