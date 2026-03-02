▲자연과학대학 화학과장 홍성유
▲동남권 R＆D 혁신 사업단장 채한기
영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
[인사] UNIST(울산과학기술원) 보직교수
2026년 03월 02일(월)
