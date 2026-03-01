양주시, ‘제2회 별산런’ 성황…가래비 만세운동 현장 3.1㎞ 달렸다

시, 3·1절 기념 '제2회 별산런' 성황리 개최

순국선열 향한 감사 메시지 담은 태극기 퍼포먼스 눈길

경기 양주시가 3·1절을 맞아 마련한 시민 참여형 러닝 행사 '제2회 별산런'이 300여 명의 시민이 함께한 가운데 성황리에 마무리했다.

시는 1일 오전 8시 광적면 가래비 일대에서 3·1절 기념 러닝 행사 '별산런'을 개최했다. 이번 행사는 가래비 만세운동의 역사적 의미를 되새기고, 3·1절의 가치를 시민의 자발적 참여를 통해 공유하자는 취지로 기획됐다.

행사에는 가족 단위 참가자와 직장 동료, 친구 등 다양한 시민들이 함께했다. 참가자들은 출발에 앞서 순국선열에게 전하는 감사의 메시지를 직접 작성해 태극기에 부착했다. 시민들의 손글씨가 더해진 태극기는 하나의 상징물로 완성됐고, 참가자들은 이를 함께 들고 기념촬영을 하며 3·1절의 의미를 되새겼다.

이어 참가자들은 태극기를 손에 들고 3.1㎞ 코스를 달리며 가래비 만세운동의 정신을 몸으로 체험했다. 현장에는 "기억하겠습니다", "대한독립 만세" 등 감사와 다짐의 메시지가 울려 퍼지며 차분하면서도 뜻깊은 분위기가 이어졌다.

김영준 홍보담당관은 "시민이 주체가 돼 3·1절의 의미를 직접 표현한 자리였다"며 "별산런을 양주시의 대표 시민참여형 콘텐츠로 지속 발전시켜 세대와 계층을 아우르는 프로그램으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

행사 전 과정은 영상으로 제작돼 유튜브 '양주 별산' 채널을 통해 공개될 예정이다.





