미국 Z세대에서 부는 '중국인 되기' 열풍…이유는?

중국 건강법 따르고 전통의상 입기도

'차이나 맥싱' 새로운 문화현상으로

뜨거운 물 마시기, 실내에서 슬리퍼 신기, 중국풍 옷 입기….

최근 젊은 미국인들 사이에서 이처럼 중국의 풍습을 따르는 '중국인 되기(Becoming Chinese)'가 유행하고 있다. '차이나 맥싱(China Maxxing)'이라고도 불리는 이러한 현상에 대해 미국 언론들은 중국 문화에 대한 서구의 관심이 높아지고 있음을 반영한 것이라고 분석했다.

최근 CNN, 타임, 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 현지 언론들은 미국 Z세대 사이에서 일고 있는 중국인 되기 열풍에 대해 일제히 보도했다. 타임지는 이 현상이 단순한 문화 차용이 아니라, 미국 젊은 세대들이 디지털 상상 속에서 중국을 새롭게 구성하고 있는 트렌드라고 분석했다.

미국 뉴저지주에 사는 중국계 미국인 틱톡 크리에이터 셰리 주(23)는 "내일이면 당신은 중국인이 될 것"이라는 말과 함께 중국의 전통 건강 관리법과 설날 풍습 등을 소개해 화제를 모았다. 그는 틱톡에 '매력적인 중국인 여성 되기' 시리즈도 연재하고 있는데, 해당 영상은 200만~600만회 조회 수를 기록하고 있다.

'Becoming Chinese'나 'China Maxxing'을 다룬 동영상. 유튜브 캡처 원본보기 아이콘

틱톡에서 'Becoming Chinese'나 'China Maxxing'을 검색하면 미국 Z세대 여성들이 중국 전통 의상인 치파오를 입고 춤을 추거나 중국 전통 차를 마시는 모습을 흔히 볼 수 있다. 일부는 중국식 식단을 차려 식사하는 모습을 올리거나 중국 무술 시범을 보이기도 한다. 이에 대해 미국 언론들은 "이미 미국 젊은 세대들은 아시아가 꾸준히 세계적인 문화적 영향력을 축적해 온 과정을 이미 목격해 왔다"며 "한국과 일본에 이어 이제는 중국의 차례가 된 것 같다"고 평가했다.

하지만 전문가들은 이 같은 추세가 정치적 혼란, 총기 폭력, 이민 단속, 지속적인 인종 갈등과 같은 미국 국내 상황에 대한 불만을 드러낸 것이고 분석했다. 미국의 국내 상황 때문에 피로감을 느낀 청년들이 타국의 일상은 어떤지 궁금해졌다는 것이다. 또 CNN은 "미국 내 오랜 반중 정서와 지정학적 긴장 속에서 '차이나맥싱'이 앞으로 얼마나 지속될지 판단하기는 어렵다"고 짚었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



