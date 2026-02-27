본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

양주시, 회암중 개교 맞춰 99번 버스 노선 개편·1대 증차

이종구기자

입력2026.02.27 18:30

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

옥정 남부단지 통학 여건 개선 위해
노선 개편·1대 증차로 배차간격 단축

경기 양주시가 오는 3월 회암중학교 개교에 맞춰 옥정신도시 남부단지 학생들의 원거리 통학 불편을 해소하기 위해 시내버스 99번 노선을 증차하고 경로를 변경해 운영한다.

양주시가 오는 3월 회암중학교 개교에 맞춰 옥정신도시 남부단지 학생들의 원거리 통학 불편을 해소하기 위해 시내버스 99번 노선을 증차하고 경로를 변경해 운영한다. 양주시 제공

양주시가 오는 3월 회암중학교 개교에 맞춰 옥정신도시 남부단지 학생들의 원거리 통학 불편을 해소하기 위해 시내버스 99번 노선을 증차하고 경로를 변경해 운영한다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 대책은 오는 3월 개교 예정인 회암중학교 인근의 대중교통 노선 부족 문제를 해결하고, 원거리 배정 학생들의 안전하고 편리한 등하교 환경을 조성하기 위해 마련됐다.


시에 따르면 시내버스 99번 노선 경로가 일부 변경된다. 기존 경로에서 회암중학교를 경유하도록 조정해 e편한세상 옥정메트로포레, 유림노르웨이숲, 더파크포레, 제이드웰, 세영리첼레이크파크 등 옥정 남부단지 거주 학생들의 직결 통학 노선을 확보했다.

노선 조정으로 경로가 늘어났지만 경기도에 적극 건의해 운행 차량을 기존 6대에서 7대로 1대 증차하고, 학생들이 몰리는 등하교 시간대 배차 간격을 기존 20분에서 18분으로 단축해 통학 여건을 개선했다.


시는 이번 조치를 위해 지난 1월 경기도와 사업계획 변경 협의를 완료했으며, 2월 23일부터 본격 운행에 들어갔다. 향후 '버스 노선 효율화 방안 수립 용역'을 통해 지속적인 노선 최적화를 추진할 방침이다.

99번 버스 노선. 양주시 제공

99번 버스 노선. 양주시 제공

원본보기 아이콘

양주시 관계자는 "신설 학교 개교에 따른 학생들의 원거리 통학 불편을 최소화하기 위해 선제적으로 대응하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 시민들의 대중교통 이용 환경 개선을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기