[특징주]방산주, UAE와 350억달러 규모 협력에 강세

한국과 아랍에미리트(UAE) 정부가 350억달러(약 50조원) 규모의 '방산 협력 프레임워크 양해각서'(MOU)를 체결하면서 방산주들이 줄줄이 강세를 보이고 있다.

27일 오전 9시27분 현재 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 192,400 전일대비 8,500 등락률 +4.62% 거래량 617,006 전일가 183,900 2026.02.27 09:52 기준 관련기사 [특징주]한국항공우주, 실적·수주 모멘텀 전망에 52주 신고가같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 4배 투자금을 연 4%대 금리로종목 잘 골랐는데 투자금이 부족하네...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 는 진일 대비 5800원(3.15%) 오른 18만9700원에 거래되고 있다. 장중 19만2300원까지 올라 52주 신고가를 기록했다. 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 114,200 전일대비 3,600 등락률 +3.25% 거래량 1,393,335 전일가 110,600 2026.02.27 09:52 기준 관련기사 상승장에 미소 짓는 투자자들…만약 투자금이 4배였다면?빅텍, 위성 부품까지 만든다… 주력사업 보폭 확대고배당주 선별 투자 유효? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 전 종목 시세 보기 close 은 4.70%, LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 519,000 전일대비 16,000 등락률 +3.18% 거래량 81,293 전일가 503,000 2026.02.27 09:52 기준 관련기사 [주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 “LIG넥스원, 수출·자회사 성장으로 실적 개선 전망”[클릭 e종목]KAI, LIG넥스원·한화에어로스페이스와 KF-21·FA-50 수출 협력 강화 전 종목 시세 보기 close 3.38%, 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 226,000 전일대비 6,000 등락률 +2.73% 거래량 298,773 전일가 220,000 2026.02.27 09:52 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 현저히 다른 수익? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락현대로템, 3203억 규모 에드먼턴 경전철 공급 수주 전 종목 시세 보기 close 2.95%, 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,217,000 전일대비 23,000 등락률 +1.93% 거래량 71,993 전일가 1,194,000 2026.02.27 09:52 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세같은 종목인데 수익은 왜 달랐을까…4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세 전 종목 시세 보기 close 1.59% 상승 중이다.

전일 강훈식 청와대 비서실장은 UAE와 650억달러 이상의 협력사업 추진에 합의했다고 밝혔다. 양국은 방위산업에서만 350억달러 이상의 협력사업을 추진하기로 했다.

정동익 KB증권 연구원은 "방산 분야 협력의 경우 방산협력 프레임워크 MOU를 체결해 단순히 무기를 사고파는 관계를 넘어 설계, 인력 교육, 유지보수 등 전 주기에 걸친 협력을 강화하기로 합의했다"면서 "이번 MOU는 한국 방위산업의 위상을 또다시 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 판단한다. 약 50조원이라는 규모가 갖는 상징성뿐 아니라 단순 판매를 넘어 개발에서 유지보수에 이르는 전방위적 협력에 대한 합의를 통해 구조적이고 장기적인 성장모델을 구축했기 때문"이라고 분석했다.





