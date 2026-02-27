본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국립부경대, 동아시아 청년학 총서 첫 성과물 발간

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.27 08:45

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'청년이 온다-유동하는 세계, 청년이라는 징후' 출간

국립부경대학교 글로벌차이나연구소 인문한국3.0사업단(연구책임자 이보고)이 동아시아 청년학 총서의 첫 번째 성과물인 청년이 온다-유동하는 세계, 청년이라는 징후(산지니, 240쪽)를 이달 발간했다.


이 책은 '동아시아 청년학：유동사회와 청년인문학의 구성'이라는 연구 어젠다 아래, 불안과 가능성 사이에서 살아가는 동아시아 청년들의 삶을 조명한 교양 성격의 연구서다.

학술 중심 논의를 넘어 대중과 청년 당사자들이 공감할 수 있는 언어로 집필돼 동시대 청년 현실을 폭넓게 이해할 수 있도록 구성됐다.


책은 총 4부 16편으로 구성됐다. △청년을 묻다-경계, 역사, 호명 △선택하는 청년-어디로, 무엇을, 어떻게 △감각하는 청년-욕망과 유희 사이에서 △행동하는 청년-무엇을 꿈꾸는가 등 사회 변화의 주체로 나선 청년의 모습을 입체적으로 담아냈다.


특히 '탕핑', 숏폼 콘텐츠, 오타쿠 문화, 청년 사회운동 등 동아시아 청년의 다양한 현실을 포괄적으로 다루며, 청년 문제를 연구하는 학계는 물론 청년 당사자와 일반 독자들에게도 동시대 청년을 이해하는 중요한 자료가 될 것으로 기대된다.

연구책임자인 이보고 교수는 발간사에서 "청년은 불안 속에서도 길을 만들고, 닫힌 문을 두드리며, 기성세대의 문법 대신 새로운 감각으로 세상을 다시 쓰는 주체"라며 "이 책을 읽는 것은 다가올 동아시아의 내일을 미리 마주하는 일"이라고 말했다.


국립부경대학교 글로벌차이나연구소는 한국연구재단의 인문한국3.0 지원사업에 지난해 선정된 이후, 6년간 '동아시아 청년학'이라는 새로운 학문 체계 구축을 추진하고 있다. 이번 총서에 이어 문학·역사·사회·문화 등 다양한 학문을 융합해 청년 문제를 시대적·구조적 관점에서 분석하는 연구를 지속할 계획이다.

'청년이 온다' 표지.

'청년이 온다' 표지.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'

올해 민간소비 상승국면 진입…한은 "취약한 경제에 지갑 빨리 닫힐수도"

새로운 이슈 보기