배기철 대구행복진흥원 이사장 사퇴…"대구 동구청장 출마"

대구행복진흥원 배기철 이사장이 '정책 패러다임 전환'과 기관의 '조직 안정화' 등을 이뤄내고 26일 퇴임했다.

2024년 7월 취임한 배 이사장은 단순한 안전망 중심의 복지 개념을 시민의 일상 속 삶의 질 중심인 '행복'으로 한단계 격상시켰다.

배기철 대구행복진흥원 이사장 AD 원본보기 아이콘

특히 지난해를 '복지에서 행복으로 정책 패러다임 전환 원년'으로 선포하고, 여성, 가족, 청소년, 청년, 복지, 평생교육 등 기존 사업을 '행복 프레임'으로 통합·구조화했다. 공감도는 높지만 모호했던 '행복'을 실질적인 정책 언어로 전환한 이 시도는 타 기관 및 해외(일본 오키나와) 벤치마킹으로 이어지며 대구행복진흥원을 '행복 정책 플랫폼'으로 도약시켰다.

이와 함께 조직 안정화와 경영 내실화에도 주력했다. 고충전담 TF 구성, 직급 간 임금 격차 완화, 성과평가 체계 개편 등 내부 시스템을 정비한 결과, 전년 대비 내부 조직 만족도 상승(3.7점↑)과 출자출연기관 경영평가(기관·기관장) 등급 동반 상승이라는 실질적인 지표 개선을 이뤄냈다는 평가를 받았다. 지난 24일에는 '제19회 대한민국 한민족언론대상'에서 혁신경영부문 최고대상을 수상하기도 했다.

배기철 이사장은 "행복 정책은 저출생, 고령화 등 다양한 사회적 난제를 풀어가는 핵심 키포인트"라며 "이를 통해 시민 행복도와 대구시 정책 위상을 한 단계 높일 수 있다고 확신한다. 그동안 조직 안정을 위해 노력해 준 임직원들에게 감사하며, 진정한 통합기관으로 계속 발전해 나가길 바란다"고 퇴임 소회를 전했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>