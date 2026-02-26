본문 바로가기
여에스더 "극심한 우울증에 해외에서 자발적 안락사까지 고민"

박지수인턴기자

입력2026.02.26 15:13

동생 떠난 후 우울증 악화
"날짜 정했다가 미뤘다"

의사 겸 방송인 여에스더. 여에스더 유튜브

의사 겸 방송인 여에스더가 난치성 우울증으로 자발적 안락사를 고민하고 있다고 밝혔다.


지난 26일 공개된 디즈니+ '운명전쟁49'에는 여에스더가 게스트로 출연해 운명술사 이소빈에게 상담을 받았다.

이날 여에스더는 이 영상에서 세상을 떠난 동생에 대한 이야기를 꺼내며 "동생이 죽은 뒤 개인적으로 많이 힘들었다"고 털어놨다. 그는 담담하게 말을 이어갔지만, 이내 "못 지켰다는 생각이 많이 든다"며 눈물을 보였다.


이어 "그 치료를 받으면 기억이 없어지는데 난 그렇게 오래 살고 싶지 않다. 가족들에게 굉장히 미안한 이야기지만 맨날 죽을 날짜를 뽑고 있다"고 고백했다.


그는 해외에서 자발적 안락사까지 고민했다며 "가족 기념일도 없고 다른 셀러브레이션 할 게 없을 때를 생각하기도 했다"라며 "이번에는 우리 방송 나가기도 전에 내가 죽으면 안 될 것 같아서 또 내년으로 바꿨다"라고 말했다.

여에스더는 무속인에게 남편이자 의사인 홍혜걸의 재혼운을 묻기도 했다. 그러자 무속인은 "마음 접어라. 남편에게 새로운 사랑은 없다"고 말했다. 여에스더는 남편에게 재혼운이 있다면 곧 자신이 떠난다는 의미로 받아들임을 암시했다.


이에 이소빈은 "매년 그렇게 날짜를 미루라"며 "일을 사랑하고 책임감이 강한 분이니 그걸로 버텨라"고 조언했다. 여에스더는 방송 말미 "이제 날짜를 정하지 않겠다. 버텨보겠다"고 말하며 눈물을 닦았다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

