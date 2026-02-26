SK바이오사이언스-IDT 바이오로지카-백사스, 유럽 독감 백신 프로젝트 수주

SK바이오사이언스, 獨 기업 인수 1년만

유럽 프로젝트 수주로 시너지 본격화

SK바이오사이언스가 독일 CDMO(위탁개발생산) 기업 IDT 바이오로지카(IDT) 인수 1년 만에 사업 시너지를 본격화하고 있다. 지난해 IDT의 실적 턴어라운드(흑자전환)에 성공한 데 이어, 올해는 유럽연합(EU) 산하 기관의 대규모 백신 개발 프로젝트 수행 기업으로 선정되며 가시적인 성과를 이어가고 있다.

SK바이오사이언스는 IDT와 함께 유럽 집행위원회(EC) 산하 보건·디지털 집행기구(HaDEA)가 유럽 보건비상대응청(HERA)의 위임에 따라 추진하는 차세대 백신 개발 이니셔티브 1단계 과제에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다. 양사는 호주 백신 플랫폼 기업 백사스와 함께 3자 컨소시엄으로 참여, 고령자용 계절성 독감 및 전 연령을 대상으로 하는 팬데믹 독감(조류 독감)의 패치형 백신 개발 과제를 수주했다. SK바이오사이언스가 유럽 보건당국으로부터 프로젝트를 수주한 것은 이번이 처음이다.

이번 프로젝트는 유럽 내 차세대 백신의 상업화와 공급 역량 강화를 목표로 하는 EU 재정 지원 프레임워크의 일환이다. HaDEA는 임상 1상을 포함한 1단계 연구비로 총 1290만 유로(약 222억원)를 지원하며, 향후 기술 검증 및 임상 성과에 따라 3상 및 최종 단계로 개발이 진전될 경우 최대 2억 2500만 유로(약 3836억원)까지 펀딩을 확대한다.

특히 이번 성과는 SK바이오사이언스가 IDT를 인수한 이후, 양사가 초기 기획 단계부터 긴밀히 협력해 글로벌 펀딩을 확보한 첫 결실이라는 점에서 의미가 깊다. 이를 통해 국내에서 개발된 독감 백신 기술이 까다로운 유럽 시장에 진출할 실질적인 교두보를 마련하게 됐다.

컨소시엄 내에서 IDT는 유럽 현지 법인으로서 계약 주체이자 프로젝트 관리를 총괄하며, 향후 상업화 단계에 진입할 경우 백신 원액 생산까지 담당하는 핵심 거점 역할을 수행한다. SK바이오사이언스는 독자적인 세포배양 기술력을 기반으로, 효과와 안전성이 검증된 계절성 독감 백신 '스카이셀플루'와 기존 개발 중인 팬데믹(조류 독감) 백신의 원액을 각각 공급하고 백사스와 협력해 임상 개발을 수행한다. 백사스는 고면역원성 구현이 가능한 마이크로니들(HD-MAP) 패치 기술을 제공하고, 임상 1상에 사용될 연구용 패치 생산을 담당한다.

3사가 개발에 착수하는 패치형 독감 백신은 적은 항원량으로 높은 면역 반응을 유도하는 고면역원성 제품을 목표로 한다. 특히 짧은 부착 시간과 상온 보관이 가능한 우수한 열안정성으로 사용자 투여 편의성을 극대화할 예정이다.

글로벌 시장조사기관 데이터모니터에 따르면 고령층 대상 계절성 독감 백신 시장은 연간 약 4억5900만 달러(약 6200억원) 규모로 추산된다. 고령층은 면역 반응 저하로 인해 고용량·면역증강제 등 프리미엄 제품에 대한 수요가 높은 만큼 혁신적인 제형과 기술력이 시장 주도권을 결정짓는 핵심 경쟁력이 될 전망이다.

SK바이오사이언스는 이번 프로젝트를 통해 고령자를 대상으로 한 프리미엄 계절성 독감 백신 시장을 적극 공략하는 한편, 개발 과정을 통해 축적한 팬데믹 독감(조류 독감) 대응 역량을 유럽 공공 프로젝트로 확장한다는 전략이다. 개발 성공 시 유럽 북반구 시장을 포함한 주요 선진 시장 진출을 추진하며, 향후 글로벌 임상 성과에 따라 한국과 미국 등 주요 시장으로의 수출을 통해 추가적인 사업 기회도 모색할 계획이다.

데이비드 피콕 백사스 CEO는 "이번 프로젝트는 백신 접종을 간소화하는 차세대 전달 기술에 대한 투자로 계절성 및 팬데믹 독감에 대한 대응을 강화하려는 우리의 공통된 의지를 보여준다"며 "백사스와 파트너들은 기존 백신을 혁신할 프로젝트를 수행하게 됐으며, 이는 백사스의 기술이 미래 공중보건을 준비하는 전략의 중요한 축으로 인정받았음을 의미한다"고 밝혔다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "이번 프로젝트는 IDT 인수 후 양사의 글로벌 네트워크와 기술 역량이 결합돼 사업 성과로 이어진 첫 사례"라며 "앞으로도 자체 개발 백신의 유럽 진출 기회를 적극적으로 모색하고 혁신적인 플랫폼을 통해 글로벌 시장 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

한편, SK바이오사이언스는 글로벌 파트너사와의 협력을 기반으로 주요 파이프라인의 해외 진출에 속도를 내고 있다. 현재 ▲사노피와 공동 개발 중인 차세대 폐렴구균 백신(GBP410)의 글로벌 임상 3상 진행 ▲CEPI 지원 하에 글로벌 임상이 진행 중인 '범용 사베코바이러스 백신' 임상 돌입 ▲mRNA 플랫폼 기반의 차세대 백신 전략 수립 등 혁신 R&D 파이프라인을 확장하고 있으며 이를 통해 대한민국을 넘어 전 세계 백신 시장에서 선도 기업으로 도약한다는 계획이다.





