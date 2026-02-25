본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광진구, 서울시 응답소 현장민원 처리율 1위

김민진기자

입력2026.02.25 20:24

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

98.18% 기한 내 해결
민선 8기 3년 연속 상승

서울 광진구(구청장 김경호)가 서울시 응답소 현장민원 처리율 평가에서 98.18%를 기록하며 서울시 전 자치구·기관 가운데 1위를 차지했다.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

AD
원본보기 아이콘

서울시 응답소는 불법주정차, 도로시설물 파손, 쓰레기 무단투기, 하수시설 정비 등 주민 생활과 직결된 민원을 접수·처리하는 시스템으로, 대부분 24시간 이내 처리가 요구된다. 이번 평가는 접수 민원 가운데 기한 내 처리한 비율을 기준으로 순위를 산정했다. 광진구는 전체 11만8159건 중 11만6005건을 기한 내 처리해 최상위 성적을 거뒀다.


주목할 점은 민선 8기 출범 이후 3년 연속 순위를 끌어올렸다는 것이다. 광진구의 현장민원 처리율은 2023년 5위(97.17%), 2024년 3위(97.38%), 지난해 1위(98.18%)로 단계적으로 상승했다. 민원 접수 건수가 8만여 건에서 11만 건대로 급증한 상황에서도 처리율을 높인 것은 단순한 행정 효율 개선을 넘어 시스템 전반의 체질 변화로 평가된다.

광진구는 민원 처리의 전·중·후 전 과정을 매달 점검하는 선순환 관리 구조를 운영하고 있다. 각 소관 부서의 미흡 사항을 파악해 피드백을 제공하고, 개선 사항이 실제 업무에 반영되도록 관리한다. 전 직원이 '좋은 친구'라는 이름으로 현장 점검에 나서 민원을 선제적으로 발굴하고 접수부터 해결까지 직접 담당하는 제도도 운영 중이다.


또한 응답소 현장민원 담당자를 대상으로 연 1~2회 실무 교육을 실시해 응답소 시스템 운영 방법과 지연 처리 점검 기준 등을 숙지시키고 있다.


김경호 광진구청장은 "구민 한 분 한 분의 불편을 가장 우선에 두겠다는 행정 철학이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 주민이 체감하는 생활밀착형 행정을 더욱 고도화해 민원이 가장 빠르게 해결되는 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"평생 쓸돈 있어도 은퇴 안 해"…파이어족 꿈꾸던 직장인 인식 달라졌다 "평생 쓸돈 있어도 은퇴 안 해"…파이어족 꿈꾸던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기