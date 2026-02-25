남양주시, '강남인강' 1500명 지원…교육격차 해소 앞장

경기 남양주시는 교육 기회균등을 실현하고 사교육비 부담을 완화하기 위해 초등학교 6학년부터 고등학교 3학년 학생 1500명을 대상으로 '강남구청 인터넷 수능방송'(강남인강) 1년 수강권을 지원한다고 25일 밝혔다.

남양주시, '강남인강' 1500명에 강남인강 수강권 지원 교육격차 해소 앞장. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

강남인강은 내신 및 수능 대비 강의를 포함한 다양한 온라인 학습 콘텐츠를 제공하는 플랫폼이다. 시는 공공 온라인 교육자원을 활용해 교육격차를 줄이고 학습 접근성을 높이고자 본 사업을 추진한다.

특히 올해는 지원 대상을 초등학교 6학년까지 확대해 중학교 진학을 앞둔 학년 전환기 학생의 기초학력 보완과 학습 습관 형성을 지원할 예정이다.

신청은 오는 3월 3일부터 재학 중인 학교를 통해 접수하면 된다. △기초생활수급자 △차상위계층 △장애인 △한부모가정 등 사회적 배려 대상자는 남양주시 인재육성지원센터 누리집을 통해 상시 신청할 수 있다.

한편, 시는 지난 2020년 서울 강남구와 '강남구청 인터넷 수능방송 공동이용 협약'을 체결한 이후 현재까지 약 7700명의 학생에게 수강권을 제공하여 학부모와 학생들로부터 큰 호응을 얻은 바 있다.

자세한 사항은 남양주시 인재육성지원센터 누리집에서 확인하거나, 남양주시 미래교육과 진로교육팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>