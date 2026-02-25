박상진 산은 회장 "채권단, 석화 재편 동의 안 하면 공멸"…대산 1호 신규자금 4300억 전담

취임 후 첫 기자간담회

산은, '대산 1호' 신규자금 1조원 중 절반 부담

HMM 매각 "당장 검토 안 해…부산 이전이 먼저"

박상진 KDB산업은행 회장은 '석유화학산업 사업재편 1호'인 HD현대케미칼과 롯데케미칼 대산공장 통합과 관련해 총 1조원 규모의 신규 자금 지원 가운데 절반에 가까운 4300억원을 산은이 전담하겠다며 "채권단이 자기 이해관계만 고집하면 공멸하는 상황이 될 것"이라고 25일 밝혔다. HMM 매각과 관련해서는 본사를 부산으로 이전한 후 매각을 추진하겠다는 입장을 확인했다.

박상진 KDB산업은행 회장이 25일 서울 여의도 산은 본점에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 발언하고 있다. 산업은행 제공 AD 원본보기 아이콘

박 회장은 이날 서울 여의도 산은 본점에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 '석유화학 재편 1호'로 추진되는 대산공장 통폐합 금융 지원과 관련해 "석유화학 산업은 국가 기간산업이자 전방 산업으로, 전방 산업이 무너지면 후방 산업도 고통을 받을 수 있는 만큼 채권단이 자기 이익만 고려하지는 않을 것으로 생각한다"고 말해 채권단에 협조를 요청했다.

그는 이어 이날 오후 예정된 채권금융기관 협의회에서 일부 채권단이 이견을 제시할 가능성에 대해 "각 금융기관이 다 동의하지는 않을 것"이라면서도 "채권단이 협조해주길 바라고, 협조할 것으로 믿는다"고 강조했다.

정부는 이날 대산 1호 사업재편 지원을 위해 금융·세제·인허가 등을 포함한 총 2조1000억원 규모의 맞춤형 지원 패키지를 의결했다. 이 가운데 약 2조원 규모의 금융 지원이 핵심이다.

박 회장은 "통합HD현대케미칼이 사업재편 관련 투자를 원활히 이행할 수 있도록 총 1조원 한도의 신규 자금을 지원할 예정"이라며 "이 중 사업구조 전환을 위한 시설 투자 및 연구개발(R&D) 자금 4300억원은 산은이 전담할 예정"이라고 밝혔다. 신규 자금의 절반 가량을 산은이 직접 부담하겠다는 뜻을 분명히 하며 채권단의 적극적인 협조를 촉구한 것이다.

그러면서 "재무구조를 개선해 조기에 자체 자금을 조달할 수 있도록 최대 1조원 범위에서 채권단의 차입금을 영구채로 전환하는 방안도 추진한다"고 말했다. 영구채 전환에 따른 금융기관별 부담 비율은 아직 정해지지 않았지만 "채권 균등 비율로 부담해야 할 것으로 본다"며 "통합HD현대케미칼이 잘 살아나 금융기관 채권이 부실화되지 않도록 하는 것이 목적인 만큼 채권단이 협의를 통해 좋은 방안을 마련할 것"이라고 설명했다.

박 회장은 이날 HMM과 KDB생명 등 매각 관련 현안에 대해서도 입장을 밝혔다.

HMM 매각과 관련해서는 "지금 당장 검토하고 있지 않다"며 시급한 현안이 아니라고 선을 그었다. 그는 "HMM의 경우 부산 이전이 선결 과제"라며 한국해양진흥공사와 해양수산부가 3~4월 중 주주총회를 개최해 부산 이전을 완료하겠다는 일정을 제시했다고 밝혔다. 이어 "부산 이전이 완료된 이후 해진공, 해수부와 협의해 바람직한 발전 방향을 논의해야 할 것"이라고 말했다.

KDB생명에 대해서는 매각보다 외부 전문경영인 영입과 판매 채널 확보 등 경영 정상화가 우선이라는 입장을 확인했다.

박 회장은 속도감 있는 국민성장펀드 운영과 향후 5년간 총 250조원 규모의 'KDB 넥스트 코리아' 프로그램 가동을 통해 국책은행으로서 산업과 기업 육성에 최선을 다하겠다는 의지도 강조했다.

박 회장은 "총 사업비 3조4000억원 규모의 신안 우이 해상풍력 발전사업을 국민성장펀드 1호 사업으로 승인했고 2·3호 사업 역시 조만간 심의가 진행될 예정"이라며 "2026년 국민성장펀드 승인 목표인 30조원을 조기에 달성하고, 그 이상 성과를 거둘 수 있도록 속도감 있게 업무를 추진하겠다"고 밝혔다.

KDB 넥스트 코리아 프로그램에 투입되는 총 250조원 지원 계획은 ▲첨단전략산업 경쟁력 강화에 100조원 ▲지역금융 확대에 75조원 ▲산업균형 유도에 50조원 ▲국민성장펀드 연계 대출·투자에 25조원 투입 등으로 구체화된다.

또 지역금융 활성화를 위해 올해 비수도권 자금 공급을 30조원 규모로 추진하고, 그 일환으로 지역우대 특별상품을 지난해 10조원에서 올해 15조원으로 확대 개편한다.

박 회장은 "국민성장펀드를 통해 벤처 투자를 확대하고 첨단산업 대출을 확대하겠다"며 "이를 통해 산업 파이를 키우고 경쟁력을 높여 우리 기업이 글로벌 시장에서 살아남을 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.





권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



