고양시, 이제선 총괄계획가 연임 위촉…"도시 디자인 전문성 굳힌다"

경기 고양특례시(시장 이동환)는 25일 열린시장실에서'고양시 총괄계획가'로 연세대학교 도시공학과 이제선 교수를 연임 위촉했다.

이번 연임은 도시계획과 공공건축등 장기적·통합적 관리가 필요한 부분에 대한 정책 정합성을 확보하기 위한 조치이며, 기초지자체에서 민간전문가제도를 적극 활용해 도시공간 정책의 전문성과 일관성을 확보한 사례라 할 수 있다.

총괄계획가 이제선 교수는 지난 2년간 총괄계획가로 활동했으며 이번 재위촉은 시 전역의 고양시 도시공간 정책의 연속성과 전문성을 강화하고, 공공건축과 주요 도시사업에 대한 통합적 기획 기능을 공고히 하기 위한 목적이 담겼다.

시는 이번 연임을 계기로 그간 추진해 온 도시계획 및 공공건축의 방향을 지속하고, 정책과 사업간 전략적 연계를 통해 시민이 체감할 수 있는 조화로운 도시공간 조성에 속도를 낼 계획이다.

이제선 교수는 도시계획과 공공건축 분야의 전문성을 인정받아 고양시 총괄계획가로 초대 위촉된 바 있으며, 고양시 외에 여러 지자체 도시계획위원회와 건축위원회에서 공공건축과 도시 공간 정책의 설계·조정 및 공공건축에 대한 전문성을 널리 발휘 한 바 있다. 또한 학계에서는 도시설계, 공간정책, 정책 정합성 확보 등 연구와 교육 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

한편, 시는'고양시 민간전문가'제도의 일환으로, 총괄계획가 1명과 공공계획가 14명으로 구성된 총괄계획단을 운영하고 있다.

총괄계획가는 고양시 전역의 건축·공공시설·도시공간 관련 사업을 총괄 조정하며, 행정 부서와 설계자, 시민을 연결해 사업의 일관성과 효율성을 확보하는 전략적 역할을 수행한다. 공공계획가는 총괄계획가와 함께, 개별 사업의 기획·설계·시공·유지관리 과정에서 계획 일관성을 유지하도록 지원하고 있다.

이동환 고양시장은 "총괄계획 가과 공공계획가들의 전문성을 십분 활용해 주요 도시사업과 다양한 공공건축 프로젝트를 연계함으로써 효율적이고 쾌적한 도시공간을 구현할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





