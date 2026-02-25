더크로스 이시하, 한국음악저작권협회 25대 회장 취임

25일 취임식 "창작자 실질 소득 증대 집중"

더 크로스 이시하가 한국음악저작권협회 제25대 회장으로 25일 취임했다.

이 회장은 이날 음저협을 통해 "향후 4년의 임기 동안 협회의 운영 방향을 창작자 중심으로 전환하겠다"고 밝혔다.

이 회장은 취임사에서 협회가 직면한 4대 과제를 제시했다. 우선 징수 규모 확대라는 외형적 경쟁보다 한국 음악 작가들의 실질 소득을 높이는 데 집중한다. 창작자의 실제 수령 금액을 높여 삶의 질을 개선하겠다는 취지다.

인공지능(AI) 기술 확산에 대응하는 상생 구조 확립도 주요 과제다. 이 회장은 AI를 위기로만 규정하지 않고 정당한 보상 체계를 제도화해 창작자와 기술이 공존하는 질서를 만들겠다고 설명했다.

해외에서 유입되는 저작권료는 현재의 2배 수준으로 확대한다. 글로벌 징수 네트워크를 강화하고 권리 보호 체계를 재정비해 K팝 저작권료의 역유입 구조를 강화한다는 방침이다. 창작자가 안정적으로 활동할 수 있도록 체감 가능한 복지 시스템도 재설계한다.

이 회장은 "숫자를 키우는 협회가 아니라 창작자의 삶을 바꾸는 협회가 되겠다"며 "4년 안에 결과로 증명하겠다"고 강조했다.

이 회장은 보컬리스트 김혁건과 그룹 더 크로스로 활동하며 '돈 크라이(Don't Cry)'와 '당신을 위하여' 등 히트곡을 냈으며, 세종대학교 산업대학원 교수로도 재직했다. 이 회장은 향후 4년간 음악 활동을 중단하고 협회 운영에만 모든 역량을 집중할 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



