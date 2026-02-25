포항시, 3월 포항사랑상품권 230억원 규모 10% 특별 할인 판매

포항시가 지역 경기 회복과 민생경제 안정을 위해 내달 3일부터 카드형·모바일 포항사랑상품권(포항사랑카드) 230억원을 10% 할인된 금액으로 판매한다.

시는 이달까지 발행한 830억원에 이어 이번 230억 원을 추가 발행함으로써, 올해 초에만 총 1060억원 규모의 상품권을 유통해 골목상권 소비 활성화를 견인한다는 방침이다.

포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 할인 판매는 2월과 동일한 10% 할인율이 적용된다.

개인 구매 한도는 월 40만원, 보유 한도는 70만원으로 설정해 시민들의 가계 부담을 덜고 소상공인 매출 증대에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

포항사랑카드 충전은 오는 3월 3일 0시 15분부터 모바일 앱 'iM샵' 또는 지역 내 104개 판매 대행 금융기관 영업점을 통해 가능하다.

시는 시민 편의를 위해 판매 대행점을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

특히 올해 포항사랑상품권 가맹점은 지난해보다 238개소가 늘어난 총 2만5275개소로 확대됐다.

실물 카드 결제뿐만 아니라 삼성페이, 네이버페이 QR 등 다양한 결제 방식을 지원하며, 택시 호출 앱 '타보소'와 배달 앱 '먹깨비'에서도 편리하게 사용할 수 있다.

다만 대규모·준대규모 점포, 유흥·단란주점, 사행산업, 연 매출 30억원 초과 사업체 등은 가맹점 등록이 제한된다.

가맹점 등록을 희망하는 소상공인은 시청 홈페이지나 읍면동 행정복지센터를 통해 신청할 수 있다.

장상길 포항시장 권한대행은 "연초 집중 발행한 포항사랑상품권이 시민과 소상공인 모두에게 실질적인 도움이 되고 지역 경제에 활력이 되길 바란다"며 "지역 자금의 선순환 구조를 강화하는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>