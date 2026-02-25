하나증권, '퇴직금 200% 활용 전략' 내일 유튜브 라이브

하나증권은 오는 26일 오후 3시 공식 유튜브 채널 '하나TV'에서 라이브 세미나를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 세미나는 '소중한 내 퇴직금, IRP와 연금저축 계좌로 200% 활용하기'를 주제로 퇴직금을 효율적으로 운용하고 절세 효과까지 극대화할 수 있는 운용 전략을 집중적으로 다룬다.

하나증권은 이번 세미나를 통해 법정퇴직금은 개인형퇴직연금(IRP)으로, 법정외퇴직금은 연금저축계좌로 분리 수령하는 전략을 제시한다. IRP와 연금저축계좌 간 투자 한도, 인출 요건은 물론 상장지수펀드(ETF), 타깃데이트펀드(TDF) 등 다양한 운용 전략을 소개할 예정이다. 퇴직 예정자와 연금에 관심이 있는 투자자라면 누구나 '하나TV'에서 시청할 수 있다.

차민정 하나증권 연금전략실장은 "퇴직금 운용으로 고민하는 직장인분들께 실질적인 도움이 될 세미나"라며 "하나증권의 차별화된 연금 관리 서비스를 바탕으로 연금자산을 안정적으로 운용하며, 손님들의 고민을 실질적으로 덜어드릴 수 있는 세미나 등도 진행해 나갈 것"이라고 설명했다.

한편 하나증권은 지난해 4분기 말 기준 IRP 1년 수익률 21.01%(금융감독원 통합연금포털 기준)를 달성해 전체 증권사 가운데 가장 높은 성과를 거둔 바 있다. 확정기여형(DC) 장기수익률 역시 7년 8.55%, 10년 6.34%를 기록하며 업계 1위를 차지했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



