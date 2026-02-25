본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

한국주택금융공사, 3월 보금자리론 금리 동결

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.25 16:12

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아낌e 기준 연 4.05~4.35%… 우대 적용 시 최저 3.05%

한국주택금융공사(사장 김경환)는 장기·고정금리·분할상환 주택담보대출 상품인 '보금자리론'의 3월 금리를 동결한다고 25일 전했다.


이에 따라 '아낌e-보금자리론' 기준 금리는 만기별로 연 4.05%(10년)부터 4.35%(50년)까지 적용된다.

저소득 청년, 신혼가구, 사회적 배려층(장애인·한부모 가정 등), 전세사기 피해자 등이 추가 우대금리(최대 1.0%포인트)를 적용받을 경우에는 최저 연 3.05%(10년)에서 3.35%(50년) 수준의 금리가 적용된다.


공사 관계자는 "서민·실수요자의 주거비 부담 완화를 위해 시장 상황과 서민금융 지원 필요성을 종합적으로 고려해 금리를 운용하고 있다"며 "안정적인 장기·고정금리 대출 공급을 통해 가계부채의 질적 개선을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

보금자리론 만기별 대출금리.

보금자리론 만기별 대출금리.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란 "38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기