러우전쟁 4주년인데도…트럼프, 우크라 지지선언 끝까지 안해

이현우기자

입력2026.02.25 13:35

"내가 대통령이었으면 전쟁 발발 안해"

AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 국정연설에서 전쟁 발발 4주년을 맞은 우크라이나에 대한 지지 성명을 끝내 발표하지 않았다. 앞서 미국은 유엔총회에서 가결된 우크라이나 지지 결의안에서도 종전회담에 부담을 줄 수 있다며 기권했다.


이날 트럼프 대통령은 미국 국회의사당에서 가진 국정연설에서 우크라이나 전쟁에 대해 "러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 2만5000건의 학살이 발생했다"며 "내가 대통령이었다면 그런 전쟁은 결코 일어나지 않았을 것"이라고 밝혔다. 그러나 우크라이나 지지 성명이나 발언은 국정연설 끝까지 하지 않았다.

앞서 젤렌스키 대통령의 지지호소에도 우크라이나에 대한 언급은 짧게 끝났다. 젤렌스키 대통령은 전날 CNN과의 공개 인터뷰에서 ""트럼프 대통령이 24일 국정 연설에서 러시아에 맞서 싸우는 우크라이나를 지지해 주기를 바란다"고 밝힌 바 있다.


미국 정부 역시 이날 유엔에서 가결된 우크라이나 지지 결의안에 기권표를 던졌다. 이날 트럼프 대통령의 국정연설 전 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회에서 회원국 170개국 가운데 한국을 포함한 107개국의 찬성으로 우크라이나 지지결의안이 채택됐다. 해당 결의안은 러시아의 우크라이나 침공이 4년째 지속되면서 우크라이나와 지역·국제 안정에 심각하고 장기적인 결과를 초래하고 있는 것에 우려를 표하면서 우크라이나의 주권과 독립, 영토보전에 대한 강력한 지지를 재확인하는 내용을 담았다.


결의안 표결에서 러시아, 북한, 벨라루스 등 12개국이 반대표를 던졌다. 미국과 중국을 포함한 51개국은 기권했다. 주유엔 미국대표부의 태미 브루스 부대사는 미국이 기권을 행사한 배경에 대해 "전쟁 종식을 위한 외교적 노력을 지원하기보다는 오히려 그 노력을 방해할 가능성이 있는 문구가 포함돼 있다"고 설명했다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
