[속보]트럼프 "이란 핵무기 보유 절대 용납하지 않을것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 의회 상·하원 합동회의에서 행한 국정연설에서 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않을 것이라고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>