경기도의료원 이천병원, 세계 최초 HIMSS CCMM ‘Stage 6’ 획득

‘진료 연속성’ 최고 수준 달성

글로벌 디지털 진료협력 성과

경기도의료원 이천병원이 글로벌 디지털 헬스케어 분야에서 의미 있는 성과를 거뒀다.

최근 미국 보건의료정보관리시스템협회(HIMSS)가 평가하는 진료연속성 성숙도 모델(CCMM)에서 국내 의료 네트워크가 세계 최초로 'Stage 6'을 획득했으며, 이천병원은 해당 협력 네트워크의 핵심 참여기관으로 역할을 수행했다.

CCMM은 의료기관 간 환자정보 공유 수준, 전자의무기록(EMR) 상호운용성, 의뢰·회송 체계, 환자 중심 연속진료 프로세스 등을 종합 평가하는 국제 기준이다. Stage 6은 데이터 기반 의사결정과 기관 간 실시간 정보 연계가 고도화된 단계로, 세계적으로도 매우 높은 수준의 디지털 협력 체계를 의미한다.

이번 성과는 삼성서울병원을 중심으로 지역 의료기관들이 긴밀한 진료협력 시스템을 구축한 결과로 평가된다. 보도에 따르면(Healthcare IT News), 해당 네트워크는 환자정보교류(HIE), 협력 포털, 환자보고체계를 통합 운영해 진료 전·중·후 단계의 정보 단절을 최소화했다. 이를 통해 중복 검사 감소, 진료 대기 시간 단축, 치료 계획의 연속성 확보 등 가시적인 성과를 거둔 것으로 알려졌다.

이천병원은 지역 공공의료기관으로서 의뢰·회송 체계 고도화와 환자정보 공유 활성화에 적극 참여하며, 상급병원 치료 이후 지역사회 기반의 연속 치료가 안정적으로 이어지도록 핵심 허브 역할을 수행해왔다.

이문형 병원장은 "이번 CCMM Stage 6 인증은 지역 병원과 상급병원이 하나의 치료 네트워크로 유기적으로 연결되었음을 공식적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지역 완결형 의료 시스템을 더욱 공고히 구축해 정보 단절 없는 지속적 의료 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.





이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



