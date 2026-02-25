교보증권, 자립준비청년 '드림업 5기' 장학금 전달

(왼쪽부터)이석기 교보증권 대표이사, 서성구 드림메이커스 이사장이 24일 교보증권 본사에서 장학금 전달식 뒤 기념촬영을 하고 있다. 교보증권 AD 원본보기 아이콘

교보증권은 서울 여의도 본사 15층 대회의실에서 자립준비청년을 위한 '드림업 5기' 장학금 전달식을 개최했다고 25일 밝혔다.

이날 행사에는 이석기 교보증권 대표이사와 서성구 드림메이커스 이사장을 비롯해 선발 장학생 및 협력기관 관계자들이 참석했다.

'드림업'은 자립준비청년의 안정적인 사회 정착을 지원하기 위한 교보증권의 미래세대 육성 프로그램으로 올해로 5회째를 맞았다.

선발된 장학생에게는 각각 300만원의 장학금을 지급한다. 해당 지원금은 학업과 자격증 취득, 취업 준비 등 자기계발과 생활 안정을 위한 용도로 사용된다.

교보증권은 관계기관 추천과 공개 모집을 통해 대상자를 선발해 왔으며, 현재까지 총 41명의 자립준비청년에게 약 1억원 규모의 장학금을 지원했다.

이석기 대표이사는 "청년들이 경제적 이유로 꿈을 포기하지 않기를 바란다"며 "앞으로도 자립준비청년이 사회의 주역으로 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.





