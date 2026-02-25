본문 바로가기
DB운용, '국민성장펀드' 정책 수혜 코스닥 펀드 출시

송화정기자

입력2026.02.25 10:22

DB자산운용은 정부의 핵심 경제정책인 '국민성장펀드'의 수혜가 기대되는 코스닥 핵심 종목에 집중투자하는 'DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁[주식혼합]'을 출시한다고 25일 밝혔다.


국민성장펀드는 인공지능(AI), 반도체, 모빌리티, 바이오 등 첨단 분야에 총 150조원 규모의 자금을 투입해 성과를 나누는 현 정부의 핵심공약사업이다. DB자산운용은 이 정책 자금의 방향성이 코스닥 산업구조와 높은 정합성을 가진다는 점에 주목해 정책 수혜 효과가 빠르게 나타날 것으로 예상되는 '하이 시너지(High-Synergy) 4대 섹터'를 선정해 집중 투자할 계획이다.

이 펀드가 주목하는 4대 섹터는 ▲AI·로봇(소프트웨어 및 부품 밸류체인 포진) ▲반도체·디스플레이·이차전지(초저리 대출을 통한 금융비용 절감) ▲바이오헬스케어(메가 프로젝트 자금 유입 및 임상·M&A 활성화) ▲K-콘텐츠(기술·지식재산 기반 투자 활성화) 등이다.


특히 이 펀드는 '3단계 필터링'을 통해 정책 수혜주를 엄선하고 이를 'Core-Satellite' 전략으로 구성해 운용 효율을 극대화한다. 정책 적합성, 실적, 수급 분석을 거쳐 선별된 종목 중 반도체와 바이오 등 실적·특허·국가전략기술 기반의 우량주(Core)에 60%를 배분해 안정성을 확보하고 AI·로봇·콘텐츠 등 고성장 스케일업 기업(Satellite)에 30%를 배분해 수익 탄력성을 높이는 구조다.


이 펀드는 설정일 이후 목표수익률인 10%(A클래스 기준가 1100원 도달 시)를 달성하면 주식 비중을 낮추고 국내 단기 채권형으로 전환하는 '목표전환형' 구조로, 시장 변동성 확대 시에도 리스크를 완화하고 수익을 실현할 수 있도록 설계됐다.

DB자산운용 관계자는 "2026년부터 본격적인 정책자금 집행이 시작되면서 코스닥 시장의 구조적 저평가가 해소될 것으로 기대된다"며 "기관 투자자들의 자금이 유입되기 전 정책 모멘텀 초기구간에서 저평가된 우량 코스닥기업을 선점할 수 있는 좋은 투자기회가 될 것"이라고 강조했다.


이 펀드는 이날부터 3월 6일까지 모집해 3월 6일 설정하고 운용을 시작한다. 한국투자증권, 대신증권, 신한증권, 교보증권, 메리츠증권, 삼성생명, IBK증권, IM증권, DB증권 등을 통해 가입할 수 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
