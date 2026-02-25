정은경 보건복지부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업' 관련 브리핑을 하고 있다.
[포토] 정은경 장관, 응급환자 이송체계 혁신 브리핑
2026년 02월 25일(수)
정은경 보건복지부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업' 관련 브리핑을 하고 있다.
