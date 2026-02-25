본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

동해시, 상반기 ‘대용량 개인하수처리시설’ 160개소 집중 점검

이종구기자

입력2026.02.25 10:08

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시, 3~5월 개인하수처리시설 지도·점검

강원도 동해시는 오는 3월부터 5월까지 2026년 상반기 개인하수처리시설 지도·점검을 실시한다고 25일 밝혔다. 이번 상반기 지도·점검에서는 일 처리용량 50t 이상의 대용량 개인하수처리시설을 중심으로 집중 점검을 실시할 예정이다.

동해시청 전경. 동해시 제공

동해시청 전경. 동해시 제공

AD
원본보기 아이콘

현재 동해시 관내에는 일 처리용량 50t 이상 개인하수처리시설(오수처리시설)이 총 160개소 운영 중이며, 시는 이번 점검을 통해 시설 운영 실태를 체계적으로 관리하고, 안정적인 하수 처리를 통해 쾌적하고 깨끗한 도시환경을 조성한다는 방침이다.


주요 지도·점검 사항은 '하수도법' 및 '환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도·점검 규정'에 따라 오수처리시설의 정상 가동 여부, 내부 청소 이행 상태 등 운영·관리기준 준수 여부, 방류수 수질 기준 준수 여부 등이다.

점검 결과 관리상 미흡으로 확인된 경미한 사항에 대해서는 즉시 시정조치를 실시하고, 정당한 사유 없이 개인하수처리시설을 가동하지 않는 등의 중대한 위반 행위에 대해서는 '하수도법' 관련 규정에 따라 과태료 부과와 행정처분을 병행할 계획이다.


박종주 상하수도사업소장은 "개인하수처리시설의 적정한 설치와 안정적인 운영관리가 이루어졌을 때 공공수역의 수질을 보전하고 쾌적한 생활 환경을 조성할 수 있다"며 개인하수처리시설의 적절히 운영할 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 관심과 협조를 당부했다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파] 20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기