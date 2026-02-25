본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

볼보, 장난감 병원에서 새로 태어난 장난감 기부

오현길기자

입력2026.02.25 10:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고객과 함께 장난감 기부 동참

볼보자동차코리아는 주한스웨덴대사관, 키니스 장난감 병원과 '볼보 장난감 병원' 행사를 전국 주요 전시장으로 확대 운영해 총 707개 장난감을 기부했다고 25일 밝혔다.


볼보자동차코리아는 주한스웨덴대사관, 키니스 장난감 병원과 '볼보 장난감 병원' 행사를 전국 주요 전시장으로 확대 운영해 총 707개 장난감을 기부했다고 25일 밝혔다. 볼보코리아

볼보자동차코리아는 주한스웨덴대사관, 키니스 장난감 병원과 '볼보 장난감 병원' 행사를 전국 주요 전시장으로 확대 운영해 총 707개 장난감을 기부했다고 25일 밝혔다. 볼보코리아

AD
원본보기 아이콘

아우디 고객들은 지난해 11월 15일부터 12월 14일까지 전국 볼보자동차 전시장에 사용하지 않거나 고장 난 장난감을 기부해 나눔에 동참했다. 수거된 707개 고장 난 장난감은 은퇴한 공학 박사와 교사, 제조업 전문가 등으로 구성된 키니스 장난감 병원 '장난감 박사'들에게 전달돼 수리를 마쳤다.

이 장난감들은 지역 돌봄센터와 환경 연합 등 장난감을 필요로 하는 기관에 순차적으로 전달될 예정이다.


이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "아이들이 직접 아끼던 장난감을 기부하고, 고장 난 장난감이 새로운 쓰임을 얻게 되는 자원 순환 활동에 참여하며 가족과 함께 뜻깊은 경험을 했기를 바란다"며 "미래 세대가 살아갈 지속가능한 세상을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파] 20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기