볼보, 장난감 병원에서 새로 태어난 장난감 기부

고객과 함께 장난감 기부 동참

볼보자동차코리아는 주한스웨덴대사관, 키니스 장난감 병원과 '볼보 장난감 병원' 행사를 전국 주요 전시장으로 확대 운영해 총 707개 장난감을 기부했다고 25일 밝혔다.

볼보자동차코리아는 주한스웨덴대사관, 키니스 장난감 병원과 '볼보 장난감 병원' 행사를 전국 주요 전시장으로 확대 운영해 총 707개 장난감을 기부했다고 25일 밝혔다. 볼보코리아 AD 원본보기 아이콘

아우디 고객들은 지난해 11월 15일부터 12월 14일까지 전국 볼보자동차 전시장에 사용하지 않거나 고장 난 장난감을 기부해 나눔에 동참했다. 수거된 707개 고장 난 장난감은 은퇴한 공학 박사와 교사, 제조업 전문가 등으로 구성된 키니스 장난감 병원 '장난감 박사'들에게 전달돼 수리를 마쳤다.

이 장난감들은 지역 돌봄센터와 환경 연합 등 장난감을 필요로 하는 기관에 순차적으로 전달될 예정이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "아이들이 직접 아끼던 장난감을 기부하고, 고장 난 장난감이 새로운 쓰임을 얻게 되는 자원 순환 활동에 참여하며 가족과 함께 뜻깊은 경험을 했기를 바란다"며 "미래 세대가 살아갈 지속가능한 세상을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>