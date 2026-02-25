본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

AI 등 첨단산업 '국제표준' 선점 나선다…올해 459억원 집중 투자

세종=주상돈기자

입력2026.02.25 13:28

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국표원, '국가표준기술력향상사업' 82개 신규과제 공고

정부가 올해 459억원을 집중적으로 투자해 인공지능(AI) 등 첨단산업의 표준 선점을 지원하기로 했다.


산업통상부 국가기술표준원은 첨단산업 분야의 수출 증진과 글로벌 표준 선점 지원을 위해 2026년도 '국가표준기술력향상사업'의 신규 과제 82개를 공고한다고 25일 밝혔다. 국가표준기술력향상사업은 한국 기술을 국제·국가표준으로 개발·제안하고, 표준화 활동을 지원하는 대표적인 표준 연구개발(R&D) 사업이다.

아시아경제DB

아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

올해는 전년 대비 34억원이 증액된 459억원을 투자해 첨단산업 분야의 표준 선도 기반을 한층 강화할 계획이다. 특히 AI·미래차·로봇 등 M.AX(제조업 인공지능 전환) 분야를 비롯한 첨단산업 15개 분야 신규 과제에 86억원을 집중적으로 지원한다. 또 그동안 중점적으로 지원했던 국제표준뿐만 아니라, 반도체·디스플레이 등 기술변화의 속도가 빠르고, 제품·부품의 사양을 결정하는 사실상표준으로 지원 범위를 확대한다.


첨단산업 분야의 표준 선점은 세계 신시장 진입과 확산을 좌우하는 핵심 요소다. 한국 기술이 국제표준에 반영될 경우 국내 산업 전반의 수출 경쟁력 제고로 이어질 전망이다. 아울러 급격한 기술변화가 이뤄지는 사실상표준 분야에 선제적 지원을 확대함으로써, 우리 기업의 글로벌 기술 주도권 우위 확보에 기여할 수 있을 것으로 국표원은 기대하고 있다.


김대자 국표원장은 "표준은 미래기술의 방향성과 기준을 정립해 시장 진입을 앞당기는 전략"이라며 "첨단산업 분야를 선도하기 위해 우리 기업들이 필요로 하는 표준 개발을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

비트코인 유통량 45% 손실 구간…반등마다 매도벽[비트코인지금] 비트코인 유통량 45% 손실 구간…반등마다 매도벽[... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

눈싸움 중 경찰에 눈덩이 투척…美 뉴욕서 공방 확산

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"응급실 뺑뺑이 없앤다" 중증응급환자 발생 시 '광역상황실'서 이송병원 직접 선정

새로운 이슈 보기