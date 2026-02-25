영월 단종문화제, '2026년 제14회 대한민국축제콘텐츠대상' 수상

강원도 영월군 대표 역사문화축제인 단종문화제가 '2026년 제14회 대한민국축제콘텐츠대상' 문화유산·역사 부문 우수 축제로 선정되는 영예를 안았다.

대한민국축제콘텐츠대상은 (사)한국축제콘텐츠협회가 주최하고 대한민국축제콘텐츠대상 집행위원회가 주관하는 국내 대표 축제 평가 시상제도로, 2025년 한 해 동안 전국에서 개최된 지역축제를 대상으로 콘텐츠 경쟁력, 지역성, 지속가능성, 발전 가능성 등을 종합 평가해 부문별 우수 축제를 선정한다.

올해는 총 8개 부문에서 전국 38개 축제가 최종 선정됐으며, 문화유산·역사 부문에서는 단종문화제를 포함한 5개 축제가 이름을 올렸다.

단종문화제는 조선 제6대 왕 단종의 역사적 의미와 지역 정체성을 기반으로 한 영월군 대표 축제로, 군민이 주도하는 참여형 프로그램과 전통 의례 재현, 역사교육 콘텐츠 운영 등을 통해 지역 문화유산의 가치를 현대적으로 확장해 왔다는 평가를 받았다.

영월군 관계자는 "1967년 지역 주민 주도로 시작된 단종문화제가 반세기 넘게 이어지며 역사성과 대중성을 겸비한 축제로 성장한 결과"라며 "영월 장릉과 청령포 등 지역 역사문화 자원과 연계해 문화관광 브랜드로서의 위상을 더욱 공고히 하고, 군민과 관광객이 함께 공감하는 품격 있는 역사문화축제로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 2026년 제59회 단종문화제는 4월 24일부터 4월 26일까지 3일간 영월 일원에서 개최될 예정이다.





영월=이종구 기자



