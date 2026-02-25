코스피 지수가 장초반 사상 처음으로 6천선을 돌파한 25일 서울 여의도 한국거래소에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 이날 20만원을 돌파한 삼성전자와 100만원을 돌파한 SK하이닉스 주가도 상승세를 나타내며 거래를 시작했다.
꼭 봐야할 주요뉴스"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 코스피, 사상 첫 6천선 돌파
2026년 02월 25일(수)
코스피 지수가 장초반 사상 처음으로 6천선을 돌파한 25일 서울 여의도 한국거래소에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 이날 20만원을 돌파한 삼성전자와 100만원을 돌파한 SK하이닉스 주가도 상승세를 나타내며 거래를 시작했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고···일본에 무슨 일이
"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로
"도시가 불바다 됐다" 하루 60명 사망…월드컵 앞두고 '초비상'
"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사
'강북 모텔 살인녀' 팔로워 50배 폭증…"예쁘니까 무죄?" 가해자 미화 논란
4 [노동의 미래, 피지컬AI 임팩트]① 제리 카플란 "피지컬AI, 고용 종말론은 과장… 사회적 수용에 20년 골
'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이
남편 '추모 동화책' 쓴 美작가, 독살 혐의로 기소…법정서 '진실 공방'
"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해
"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'