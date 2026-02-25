'대구청년특화 고용센터' 출범…연 3000명 취준생에 고용 서비스

대구지방고용노동청(청장 황종철)은 지난 24일 지역 청년들의 성공적인 취업을 밀착 지원하기 위해 대구청년특화고용센터를 출범한다고 밝혔다.

대구특화고용센터는 취업을 준비하는 청년에게 도움을 주려고 대구서부고용센터, 경산고용센터와 공동으로 미래모빌리티, 바이오·의료헬스, 디지털콘텐츠·게임 등 지역 신성장 산업과 연계한 취업지원 서비스 제공을 추진한다.

핵심 추진 전략은 취업을 준비하는 청년에게 '자신감 회복부터 실무 경험'까지 단계별로 지원하는 '청년취업 하이패스 3단계 프로젝트'다.

1단계(면접 프리패스 프로젝트)는 청년을 대상으로 소규모 그룹 컨설팅과 실전 모의면접 등을 제공해 바로 취업할 수 있도록 취업역량을 강화한다.

2단계(국취 만렙 프로젝트)는 국민취업지원제도 참여 청년 대상 AI 잡케어 기반 심층 상담을 통해 맞춤형 취업 경로 설계 및 집중 취업 알선을 제공한다.

3단계(일경험 성장 프로젝트)는 청년층 선호도가 높은 대기업, 공공기관과 IT·미래 모빌리티 등 신성장 산업 우수기업을 발굴해 일경험 기회를 적극 지원한다.

대구특화고용센터는 청년 취업자 수를 연 3000명 수준으로 목표를 설정하여 다양한 고용서비스를 지원하고 지자체, 대학일자리플러스센터, 청년센터 등 유관기관과 적극 협업해 지역 강소기업 등 숨은 일자리를 공동 발굴하고 정기적으로 채용행사를 개최할 예정이다.

특화고용센터 프로그램 참여를 희망하는 구직자는 대구고용센터, 대구서부고용센터, 경산고용센터로 방문 또는 유선을 통해 신청할 수 있다.

김선재 대구고용센터소장은 "대구특화고용센터가 취업을 준비하는 지역 청년들에게 든든한 디딤돌이 되기를 기대한다"며 "지역 유관기관들과 긴밀하게 협력해 청년들이 지역 신성장 산업에 성공적으로 진입해 지역에 정착할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>