본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

파주시, 안전 취약계층가구에 난방비 5만원 긴급 지원

이종구기자

입력2026.02.25 09:36

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

파주시, 도비 8억4315만원 투입
기초수급자·차상위가구 1만6863가구 수혜

경기 파주시는 동절기 취약계층의 난방비 부담을 덜기 위해 관내 기초생활수급자 및 차상위계층 1만6000여 가구에 난방비를 긴급 지원한다.

파주시청 전경. 파주시 제공

파주시청 전경. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

난방비는 도비(경기도 재해구호기금) 8억4315만원을 투입해 지난 2월 4일 기준 파주시 관내 기초생활수급대상자 및 차상위계층 가구에 대하여 지원된다. 단, 시설수급자 및 이미 난방비를 지원받은 노인·장애인 가구는 제외된다.


기존에 현금 복지급여를 받고 있는 가구는 별도의 신청 없이 활용 중인 복지급여 계좌로 지급되며, '압류방지 통장 사용' 및 '현금 복지급여 미수급' 가구 등 계좌 확인이 필요한 가구는 개별적으로 계좌를 파악한 후 지급될 예정이다.

신청은 주소지 관할 행정복지센터에 신분증, 통장 사본을 가지고 방문하거나 전화로 하면 된다.


김영희 복지지원과장은 "겨울철 난방비 인상으로 부담이 큰 안전 취약계층에 난방비를 신속히 지급하겠다"며 "앞으로도 취약계층에 실질적인 도움이 될 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파] 20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기