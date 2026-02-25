나채범 한화손보 대표, '청소년 불법도박 근절' 캠페인 동참

나 대표, '청소년 도박 예방 인식 확산' 참여

청소년 도박, 사회적 과제로 대두

나채범 한화손해보험 대표가 서울경찰청이 주관하는 '청소년 불법도박 근절' 릴레이 캠페인에 동참했다.

나채범 한화손해보험 대표가 25일 서울경찰청이 주관하는 '청소년 불법도박 근절' 릴레이 캠페인에 동참해 기념 촬영을 하고 있다.

나채범 대표는 25일 "청소년 불법 도박은 단순한 개인의 일탈이 아니라 사회 전체가 함께 예방하고 대응해야 할 과제"라며 "미래 세대를 보호하기 위한 예방 중심의 사회 안전망 구축에 지속적으로 힘을 보태겠다"고 말했다.

이번 캠페인은 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 슬로건 아래 청소년 불법도박의 심각성을 알리기 위해 릴레이 형식으로 진행되고 있다. 나 대표는 이문화 삼성화재 대표의 지목을 받아 참여했으며, 다음 주자로 김중현 메리츠화재 대표를 지목했다.

최근 청소년 불법도박은 온라인·모바일 환경을 중심으로 빠르게 확산하고 있다. 일상 속 접근성이 높아지면서 청소년의 도박 노출과 중독 위험에 대한 사회적 우려도 커지는 상황이다. 이에 한화손보는 보험업의 본질인 '사회적 위험 관리' 역할에 충실하겠다는 취지에서 예방 인식 개선 활동에 동참했다.

한화손보는 불법도박 근절 캠페인 외에도 청소년을 위한 사회공헌 활동을 지속해오고 있다. '출산 후 5년간 중대질환 확대보장'과 '출산지원금' 특약을 출시해 손해보험업계 최초로 상생·협력 증진 우수기관으로 선정된 바 있다. 올해 초에는 '한화 시그니처 여성건강보험 4.0'에 '임신지원금' 특약을 추가하는 등 저출생 문제 대응에도 적극적으로 나서고 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



