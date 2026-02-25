고양시-인천본부세관, 장항습지 야생동물 생태환경 지원 업무협약

압수 농산물로 안정적인 야생동물 먹이 공급체계 구축

경기 고양특례시(시장 이동환)와 인천본부세관은 지난 24일 장항습지생태관에서 장항습지에 서식하는 야생동물의 생태환경 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 지난 24일 장항습지생태관에서 인천본부세관과 장항습지에 서식하는 야생동물의 생태환경 지원을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약식은 고양특례시장과 인천본부세관장 등 주요 관계자가 참석한 가운데, 장항습지생태관 관람, 업무협약 체결, 명예의전당 현판식 순으로 진행됐다.

이번 업무협약은 인천본부세관이 검은콩, 녹두 등 압수농산물을 겨울철 야생동물 먹이로 활용하기 위해 고양특례시에 기증해 온 사례를 정례화하기 위해 마련됐다. 인천본부세관은 작년 1월 1t, 12월에 30t을 기증한 바 있다.

양 기관은 이번 협약을 통해 겨울철 야생동물 먹이용 곡물류의 안전하고 안정적인 공급체계를 구축하기로 했다. 인천본부세관은 압수농산물 중 야생동물 먹이로 적합한 품목을 선별해 고양특례시에 무상 인도하고, 시는 이를 철저히 보관·관리하며 장항습지 야생동물 먹이 주기 행사를 기획·추진한다.

고석진 인천본부세관장은 "중앙행정기관과 지방자치단체 간 협업을 통해 압수물품 폐기 비용 절감과 생태계 보호라는 두 가지 성과를 동시에 거둘 수 있었다"며 "이번 협약을 계기로 압수농산물의 야생동물 먹이 자원화가 지속 가능한 협력사업으로 자리매김하길 기대한다"라고 밝혔다.

이동환 고양특례시장은 "폐기 예정 압수곡물을 장항습지 겨울 철새 먹이로 재활용하는 것은 생태 보전에 기여하는 것"이라며 "고양특례시가 추진 중인 드론 기반 철새 먹이 공급 체계와 연계해 안전하고 효율적인 생태보전 모델을 구축해나가겠다"고 말했다.

향후 양 기관은 업무협약 이행을 위해 세부 지원 방안을 지속적으로 발굴하고, 장항습지 생태환경 개선에 실질적인 도움이 될 수 있도록 적극 협력해 나갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



