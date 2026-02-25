이경수 세라젬 대표, 고객에게 감사 엽서·저서 전달

세라젬의 건강 철학 담겨

세라젬은 이경수 대표가 고객들에게 감사 메시지가 담긴 엽서와 지난해 집필한 저서 '세븐 해빗(7-Habit)' 도서를 함께 발송할 예정이라고 25일 밝혔다.

감사 엽서에는 세라젬이 단순히 제품을 판매하는 기업이 아니라, 일상 속 건강한 습관을 제안하고 실천을 돕는 회사라는 브랜드 철학이 담겼다.

이 대표는 "건강은 한 번의 선택이 아니라 매일 반복되는 습관의 결과"라는 메시지를 통해 제품 자체보다 지속적인 실천과 생활 속 루틴의 중요성을 전했다. 이어 세라젬이 지향하는 건강 관리 역시 치료 중심 접근이 아닌, 생활 속에서 자연스럽게 이어지는 습관 형성에 있다고 강조했다.

함께 제공되는 도서에는 이러한 메시지를 생활 속 실천으로 확장하기 위한 내용이 담겼다. 해당 도서는 이 대표와 세라젬 웰라이프랩(Well Life Lab)이 공동 집필했으며, 누구나 일상에서 적용할 수 있는 건강 습관을 중심으로 구성했다. 도서와 엽서는 모두 '지속 가능한 작은 변화'에서 건강이 시작된다는 공통된 메시지를 담고 있다.

세라젬 관계자는 "이경수 대표의 감사 메시지는 고객 한 분 한 분의 선택에 대한 진심 어린 감사와 함께 세라젬이 지향하는 '건강한 습관 중심의 라이프케어' 철학을 전달하기 위한 것"이라며 "앞으로도 제품을 넘어 고객의 일상 속 건강한 변화에 동행하는 브랜드로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.





