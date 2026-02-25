'멸종위기' 노란목도리담비 포착…현대모비스 생태계 복원 결실

진천공장 인근 100억 들여 미르숲 조성

멸종위기종 수달·법종 보호종 삵도 확인

가 생물다양성 보존 활동을 펼친 충북 진천군 미르숲 미호강 일대에서 멸종 위기 야생동물이 잇따라 포착돼 친환경 생태계 복원이 결실을 보고 있다.

현대모비스가 생물다양성 보존 활동을 펼치고 있는 충북 진천 미호강 일대에서 CCTV에 포착된 노란목도리담비(왼쪽). 멸종위기 야생생물 2급 노란목도리담비(오른쪽 게티이미지). 현대모비스

현대모비스는 한국도시생태연구소 박병권 교수 연구팀에 의해 미르숲에서 멸종위기 야생생물 2급인 담비의 서식 여부를 확인했다고 25일 밝혔다.

담비는 노란목도리담비 종으로, 육식성 포유동물이자 생태계 최상위 포식자로 알려져 있다. 담비의 존재는 하위 먹이망 또한 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다. 미르숲에선 지난해 천연기념물이자 멸종위기종인 수달과 법종 보호종인 삵의 서식이 확인되기도 했다.

현대모비스는 미호강 일대에서 생물다양성 보존 활동을 펼쳐오고 있다. 특히 미르숲은 현대모비스가 자동차 전장부품 전용 생산거점인 진천공장 인근에 지난 2012년부터 10년간 100억원 가량을 투자해 총 108헥타르(약 33만평) 규모로 조성한 숲이다.

현대모비스가 2012년부터 10년간 조성 후 진천시에 기부체납한 미르숲 전경. 현대모비스 원본보기 아이콘

진천군에 미르숲을 기부체납하고, 2023년부터 지자체, 사회적협동조합 한강과 더불어 숲과 미호강 일대를 대상으로 생물다양성 생태계를 조성하는 사회공헌 프로젝트를 추진하고 있다.

현대모비스는 미호강 일대에 천연기념물 미호종개 치어를 방생, 분기별 생태계 모니터링, 서식지 조성에 필요한 환경 정화 활동과 다음 세대를 위한 생태계 교육 프로그램 등을 운영하고 있다. 임직원과 지역사회 주민의 참여를 유도하는 생물다양성 증진 활동을 펼쳐 국내 대표적인 친환경 사회공헌 모범사례로 자리잡았다.

한성희 현대모비스 지속가능경영실장 상무는 "제품 생산 전 과정에서 탄소배출을 줄이고 친환경 제품을 만드는 데 그치지 않고, 주요 사업장이 위치한 지역 사회의 환경 특수성을 고려하는 등 사회적 가치를 창출하는 데도 앞장서겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



