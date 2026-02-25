중기부, 한·일 셔틀외교 양국 스타트업 거점으로 확산

노용석 차관, 日스타트업 허브 쇼난 아이파크·CIC 도쿄 방문

양국 거점 간 협력모델 논의

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 일본 현지에서 한·일 스타트업 거점 협력 강화를 위한 현장 행보를 펼쳤다.

중기부는 노 차관이 25일 일본 후지사와에 있는 쇼난 아이파크(I-Park)와 도쿄에 있는 CIC(Cambridge Innovation Center)를 방문해 간담회를 잇달아 진행했다고 밝혔다. 이번 일정은 한·일 정상 셔틀외교 기조에 따른 고위급 후속 방일의 일환으로 양국 거점을 중심으로 지속 가능한 바이오 분야 스타트업 혁신을 위한 협력 구조를 구축하기 위해 마련됐다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관

노 차관이 이날 오전에 찾은 쇼난 아이파크는 일본 최대 제약사인 다케다가 조성한 글로벌 오픈 이노베이션 거점으로, 한국 바이오벤처들이 일본 제약사 및 글로벌 기업과 연구 협업 등 실질적인 성과를 창출해 온 한·일 바이오 협력의 핵심 플랫폼이다. 중기부와 2023년 업무협약 체결 후 협력을 이어오고 있으며, 현재 충북 글로벌혁신특구 해외실증 지원을 통해 한국 벤처 10개사가 입주해 있다.

노 차관은 쇼난 아이파크에서 후지모토 토시오 최고경영자(CEO)를 만나 인천 송도(연세대 국제캠퍼스)에 구축하고 있는 K-바이오랩허브와의 연계 협력 방안을 논의했다. 양측은 2028년 하반기로 예정된 K-바이오랩허브 완공 전까지는 우선 프로그램 위주의 협력을 진행하고, 완공 이후에는 상호 장비·입주공간 공유 등까지 협력을 확대하기로 합의했다. 특히 협력의 첫 단계로, 쇼난 아이파크가 유망 제약바이오 스타트업을 발굴해 글로벌 투자자 및 제약사와 연결하는 프로그램인 '이노베이션 타이거'(Innovation Tiger)의 한국 예선을 K-바이오랩허브가 위치한 인천 송도에서 개최하는 것에 대해 논의했다.

노 차관은 쇼난 아이파크에 입주한 바이오벤처 10개사를 만나 그간 현지 실증 경과와 애로사항도 청취했다. 기업들은 일본 제약사와의 공동 연구개발(R&D), 후속 사업화 등으로 이어지기 위한 정책 지원의 필요성을 건의했다. 노 차관은 "쇼난 아이파크는 한·일 바이오 협력이 실제 성과로 이어지고 있는 대표적인 현장"이라며 "정부도 현장의 목소리를 바탕으로 공동 R&D와 사업화로 연결되는 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

노 차관이 쇼난 아이파크에 이어 찾은 CIC도 전 세계 주요 도시에 거점을 둔 글로벌 스타트업 허브다. CIC 도쿄에는 2024년 5월 K-스타트업센터가 개소했으며, 현재 한국 스타트업 24개사가 입주해 사무공간과 현지 대기업·지자체와의 협업 등 사업화 전반을 지원받고 있다. 노 차관은 CIC 도쿄 팀 로우 대표와 면담을 갖고 서울 홍대 일대에 구축 중인 K-스타트업허브와의 연계 협력방안을 논의했다.

양측은 이번 방문을 계기로 K-스타트업허브와 CIC 간 협력 체계를 구축하고, 전략 분야 스타트업의 글로벌 네트워킹 및 투자 연계 프로그램 등을 단계적으로 추진해 나가기로 합의했다. 노 차관은 "한일 스타트업 협력은 경제안보·과학기술을 포괄하는 협력을 추진하기 위한 중요한 기반"이라며 "앞으로도 바이오, AI·딥테크 등 분야별 한·일 혁신 거점 간 협력을 확대해 국내 스타트업의 글로벌 진출과 한·일 스타트업 생태계의 동반 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



