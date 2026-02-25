경상국립대, 경쟁력 강화 워크숍… AI·데이터 기반 혁신 추진

AI·AX 가속화 대응… 연구중심 국가거점국립대 도약 전략 공유

대학 위상 제고 위한 중장기 발전 방향 및 실행 로드맵 논의

경상국립대학교(GNU·총장 권진회)는 지난 2월 23일부터 24일까지 부산 파라다이스호텔에서 대학 본부 보직자, 단과대학 학장과 부학장이 참석한 가운데 '대학 위상 제고를 위한 경쟁력 강화 전략 워크숍'을 개최했다.

경상국립대학교 기획처(처장 황세운)에 따르면, 이번 워크숍은 인공지능(AI)·인공지능대전환(AX)이 가속화되는 환경 속에서 경상국립대학교가 동남권을 대표하는 연구중심 국가거점국립대학이자 AI·AX 거점대학으로 도약하기 위한 중장기 발전 전략을 공유하고, 교육·연구·산학협력 전반의 글로벌 경쟁력을 체계적으로 강화하기 위해 마련됐다.

워크숍에서는 대한민국의 경쟁력 강화와 국가 균형성장을 견인할 핵심 국가거점국립대학으로서 대학의 역할을 재정립하고, AI 기반 교육혁신, 데이터 기반 연구 경쟁력 강화, 지역 산업과 연계한 AX 혁신 생태계 구축 전략 등을 중점적으로 논의했다.

기획처는 대학평가 결과 공유·분석을 바탕으로 경상국립대학교의 중장기 발전 방향과 실행 로드맵을 제시했으며, AI 특성화 및 데이터 기반 대학 운영 전략을 중심으로 교육·연구·산학협력 전반의 경쟁력 강화 방안을 공유했다.

또한 외부 전문가 특강을 통해 글로벌 대학의 AI 대응 전략과 데이터에 기반한 대학 경쟁력 강화 우수사례를 소개하고, 참석자들과 함께 성과 확산 및 실행 과제에 대해 심도 있는 토의를 진행했다.

경상국립대학교는 이번 워크숍을 계기로 AI·AX 기반 교육 및 연구 혁신을 가속화하고, 지역 산업과 연계한 산학협력 생태계를 강화함으로써 동남권을 대표하는 AI·AX 거점대학으로서의 위상을 확립해 나갈 계획이다.

권진회 총장은 "AI·AX 대전환 시대에 국가거점국립대학은 지역 혁신과 국가 경쟁력을 견인하는 핵심 거점으로서 교육·연구·산학협력 전반의 혁신을 주도해야 한다"라며 "경상국립대학교는 AI 기반 교육·연구 혁신과 산학협력 고도화를 통해 동남권을 대표하는 글로벌 수준의 AI·AX 거점대학으로 도약할 수 있도록 실행 중심의 경쟁력 강화 전략을 추진하겠다"라고 말했다.





