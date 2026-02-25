이찬진 금감원장 외국계 금융사들에 "자본시장 선진화 동참해달라"

25일 외국계 금융회사 최고경영자 간담회

"코스피 6000, 韓 시장 신뢰 결과"

이찬진 금융감독원장은 25일 외국계 금융회사 최고경영자(CEO)들에 "국내 금융시장 개선 필요 사항에 대해 적극 의견을 개진하고, 자본시장 선진화 노력에 능동적으로 참여해 달라"고 요청했다. 최근 국내 증시 활황에 대해서는 "한국 자본시장 잠재력과 금융당국의 자본시장 활성화 노력에 대한 시장의 검증과 신뢰가 반영한 결과"라고 평가했다.

이찬진 금융감독원장이 12일 서울 중구 은행회관에서 열린 은행장과의 간담회에 참석, 모두발언을 하고 있다. 2026.02.12 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

금융감독원에 따르면 이 원장은 이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 외국계 금융회사 CEO 간담회를 열고 이같이 밝혔다. 간담회는 외국계 금융회사의 주요 금융 현안 제언과 건의·애로사항을 청취하기 위해 마련됐다. 은행·보험·증권·자산운용 등 10개 외국계 금융회사 CEO들이 참석했다.

이 원장은 "최근 코스피가 6000을 돌파하는 등 국내 주식시장이 역사적 활황세를 시현하고 있다"며 그간 외국계 금융회사와의 소통을 통해 외국인 투자자 등록제 폐지, 영문공시 확대 등 시장 접근성을 높이는 제도 개선 성과를 이뤄왔다고 설명했다. 그러면서 "망 분리 규제와 지배구조 등에 대해서도 지속해서 주의 깊게 살펴보고 있다"고 언급했다.

또한 이 원장은 외국계 금융사들에 금융당국의 자본시장 활성화 노력에 협력해 줄 것을 강조했다. 이 원장은 "당국은 자본시장을 경제 성장의 핵심 플랫폼으로 보고 자본시장 혁신정책을 추진하고 있다"며 "글로벌 금융시장 경험과 규제환경에 대한 이해를 바탕으로 국내 금융시장 개선 필요 사항에 대해 적극 의견을 개진해 달라"라고 했다. 생산적 금융 기반 강화와 MSCI 선진국지수 편입 등을 위한 정책 추진 과정에서 역할을 해달라는 취지다.

소비자 보호 체계 강화에 대한 동참도 요청했다. 이 원장은 "외국계 금융회사의 경우 영업 과정에서 국내 소비자와의 직접적인 접점이 적기는 하다"면서도 "한국 금융 공동체의 일원으로 사전예방적 소비자 보호 체계 확립에 동참해주길 바란다"고 당부했다. 아울러 이 원장은 한국 금융시장의 발전 가능성과 매력을 대외에 적극적으로 알려달라고도 당부했다. 이 원장은 "외국계 금융회사는 한국 금융시장의 변화와 혁신을 가장 먼저 체감하고 세계에 전파하는 주체"라며 "글로벌 네트워크를 통해 한국 금융시장을 널리 홍보해달라"라고 했다.





