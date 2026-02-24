구리시상권활성화재단, 제1회 이사회 개최…추경안 등 2개 안건 의결

소상공인 ‘지속 가능한 성장’

‘디지털 경쟁력 강화’에 총력

경기 구리시상권활성화재단(이하 재단)은 지난 23일 2026년 제1회 이사회를 개최하고 ▲2026년 제1차 추가경정예산안 ▲2025사업연도 결산안을 포함한 2건의 안건을 심의·의결했다.

특히 이번 이사회에서는 지난 한 해 동안 추진한 '스마트 온라인 판로 개척 지원사업'과 '1:1 금융컨설팅' 등 소상공인 맞춤형 지원 정책의 성과를 공유했다.

또한 '마신는 구리축제', '와구리 김장 축제' 등 지역 브랜드를 활용한 축제를 통해 구리시 골목상권에 활기를 불어넣은 점을 높이 평가하며, 올해에도 이러한 성과를 이어가기로 뜻을 모았다.

재단은 올해 소상공인의 '지속 가능한 성장'과 '디지털 경쟁력 강화'를 최우선 가치로 삼고, 급변하는 소비 흐름에 대응할 수 있는 다양한 신규 사업을 추진할 계획이다.

재단은 "지난해 경기 침체라는 어려운 여건 속에서도 소상공인에게 실질적인 희망을 드리기 위해 쉼 없이 노력해 왔다"며 "2026년에도 현장의 목소리를 활성화 사업에 적극 반영하고, 상인들이 변화하는 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 다하겠다"고 강조했다.

한편, 재단은 이번 이사회에서 확정된 추경 예산을 바탕으로 구리시 지역 상권의 특색을 살린 활성화 사업을 더욱 속도감 있게 추진할 예정이다.





