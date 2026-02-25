본문 바로가기
길온 X 서울시50플러스재단, 서울시 중장년 헬스케어 프로그램 운영 협력을 위한 MOU

이상현기자

입력2026.02.25 09:00

-길온 제공-

디지털 헬스케어 솔루션 전문기업 주식회사 길온(대표이사 김남선)은 서울시50플러스재단(대표이사 강명)과 서울시 중장년 헬스케어 프로그램 운영 협력을 위한 업무협약을 맺었다.


서울시50플러스재단은 중장년 세대가 건강한 신체를 바탕으로 지속가능한 일과 삶을 이어갈 수 있도록 지원하는 신규 헬스케어 프로그램 '건강몽땅'을 올해 처음으로 선보인다. 특히 올해는 보행 기반 디지털 헬스케어 솔루션을 도입해 운동 효과를 데이터로 분석/평가하는 체계를 마련했다.

중장년 세대는 신체적 능력 감소 및 노화 현상 등 신체기능의 변화가 시작되는 시기로, 서울시50플러스재단은 길온으로부터 공급받은 스마트인솔 기반 보행/근감소 평가 장비인 SOLION Care를 활용해 건강몽땅 프로그램에 참여하는 중장년 대상 보행 및 근감소 평가를 진행할 예정이다.


길온은 보행분석/평가 웨어러블 제품인 I-SOL 및 보행, 신체평가/근감소 평가 의료장비인 SOLION을 보유하고 있고 현재 30여 개 의료기관 및 공공기관과 추가 장비 공급 협의를 진행 중이며, 보행 기반 노인성 질환의 예측/진단 AI 솔루션을 용인세브란스병원 및 KAIST와 개발하고 있다.


길온은 일상생활 내구성이 검증된 웨어러블 제품인 I-SOL 과 SOLION에 보행기반 노인성 질환 예측/진단 AI 솔루션을 적용, 일상생활 중 파킨슨 등 노인성 질환을 조기 예측해 빠른 병원내원 및 조기치료를 할 수 있는 서비스 제공 및 파킨슨/뇌졸중 등의 진단을 보조할 수 있는 의료 진단보조용 AI 솔루션을 제공할 예정이다.

길온 김남선 대표는 "인지능력 관리뿐만이 아니고 신체 능력 관리가 초고령화 시대 어르신들의 삶의 질 개선을 위해서 무엇보다 중요하다"며, "공급된 SOLION Care는 서울시50플러스재단의 헬스케어 운영 프로그램과 함께 중장년들의 신체/보행/근감소 평가 관리에 잘 활용돼 삶의 질 개선에 도움이 될 수 있도록 적극 지원할 예정"이라고 밝혔다.


이어 "추후 노인성질환 예측/평가 AI 솔루션을 접근성이 좋은 공공기관에 확대 공급해 빠른 병원 내원 및 조기 진료/치료를 통한 삶의 질 향상 및 사회적 비용을 줄일 수 있도록 노력하는 디지털 헬스케어 솔루션 기업이 될 것"이라고 덧붙였다.





lshb01@asiae.co.kr
