젤렌스키, "종전회담 난제는 우크라 안전보장…트럼프 지지 호소"

전쟁 4주년 맞아 CNN과 인터뷰

"러 재침공 때 구체적 보장 원해"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 우크라이나 안보 보장에 대한 구체적인 대응책을 원한다며 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 우크라이나를 지지해달라고 호소했다.

젤렌스키 대통령은 23일(현지시간) 전쟁 발발 4주년을 맞아 CNN과 가진 공개 인터뷰에서 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전쟁 그 자체"라며 "그들(미국)은 한 사람과 싸우는 민주주의 국가와 함께해야한다"고 호소했다. 이어 "트럼프 대통령이 24일 국정 연설에서 러시아에 맞서 싸우는 우크라이나를 지지해 주기를 바란다"고 강조했다.

그는 "현재 회담에서 가장 큰 난제는 우크라이나의 안보보장으로 특히 러시아가 미래에 다시 우크라이나를 침공할 경우 동맹국들이 어떻게 대응할 것인지 문제가 걸림돌로 남아있다"며 "현재 논의되는 안전 보장 내용에 좋은 점도 있지만 동맹국이 어떤 대응을 해줄 수 있는지 구체적인 답변을 원한다"고 밝혔다.

이와함께 젤렌스키 대통령은 현재 진행 중인 3자회담 및 협상의 절차상 문제에서도 트럼프 대통령과 이견이 있다고 밝혔다. 그는 "트럼프 대통령은 전쟁 종식을 기념하는 성대한 행사를 통해 우크라이나와 러시아 간 평화 협정과 미국·유럽의 우크라이나 안전보장 제공 협정을 한 번에 체결하기를 원한다"며 "우리는 안보 보장이 미국 의회의 합의와 비준을 먼저 받아야한다고 본다. 이것이 우크라이나 국민들에게 미래 동맹국을 신뢰할 수 있다는 확신을 줄 것"이라고 강조했다.

또다른 핵심 쟁점인 동부 도네츠크 지역에서의 철군 문제에 대해서는 선을 그었다. 그는 "러시아는 우리에게 철수를 원하지만 우리는 그렇게 어리석은 사람이 될 수는 없다"며 현재 전선에서 전쟁을 중단할 의향은 있지만 우크라이나가 아직 통제 중인 동부 도네츠크 지역에서 철수 의사는 없다"고 말했다.

종전 협상 문제와 별개로 젤렌스키 대통령은 우크라이나 대선 문제에 대해서도 입장을 내놨다. 그는 "미국과 러시아를 포함한 여러 나라의 대통령이 선거에 대해 이야기할 때 매우 흥미롭다"며 "그들이 원하는 게 무엇인가? 또 다른 대통령인가? 다른 대통령이 나오면 우크라이나가 양보할 것이라고 생각하는지 궁금하다"고 말했다. 이어 "트럼프 대통령이 누구를 우크라이나 대통령으로 원하는지는 모르겠다"며 "그는 나에게 말하지 않았다"고 덧붙였다.

한편 젤렌스키 대통령은 지난 2024년 5월 임기가 끝났지만, 전쟁이 지속돼 전시계엄령이 해제되지 않으면서 대통령직을 유지 중이다. 우크라이나는 헌법상 전시계엄령 상태 동안에는 선거가 무기한 연기되며, 전후 선거를 치르도록 규정하고 있다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



