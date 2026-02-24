지씨셀, 동종 세포치료제 '저면역화' 원천특허 확보

면역 거부 반응 낮추는 ‘CIITA 제어 기술’ 확보

지씨셀은 차세대 세포·유전자치료제 개발의 핵심 기반이 되는 원천기술 특허를 국내와 일본에 등록했다고 24일 밝혔다. 이번 특허는 면역 거부 반응을 조절하는 핵심 유전자 '제2형 주조직적합복합체 전사활성화 인자(CIITA)'를 제어하는 기술이다.

동종유래 세포치료제는 타인의 세포를 사용하는 특성상 환자 면역계가 외부 세포로 인식해 공격하는 한계가 있다. 지씨셀은 CIITA 조절을 통해 면역 인식을 낮춰 거부 반응을 줄일 수 있는 기반 기술을 확보했다.

특히 여러 유전자를 동시에 편집하는 방식과 달리 단일 타깃 제어로 저면역성 세포를 구현할 수 있어 공정 단순화 측면에서도 의미가 있다는 설명이다. 특정 세포 종류나 적응증에 제한되지 않고 다양한 세포치료제에 적용 가능한 플랫폼 기술이라는 점도 강조했다.

회사 측은 다양한 유전자 가위를 활용한 제조 방법과 해당 기술을 적용해 제작된 세포 자체에 대한 권리까지 포괄적으로 확보했다고 밝혔다. 향후 세포치료제 상용화 과정에서 지식재산 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대했다.

이번 기술은 한국산업기술진흥원(KIAT) '한-캐나다 국제공동기술개발사업'을 통해 캐나다 펠단 테라퓨틱스와 협력해 도출됐다. 특허 권리는 지씨셀이 단독 보유한다.

원성용 지씨셀 대표는 "글로벌 파트너와의 공동 연구 성과를 당사의 독자적인 지식재산(IP)으로 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "이번 특허를 기반으로 글로벌 세포치료제 시장에서 기술 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



