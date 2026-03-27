GC셀, CD5 CAR-NK 치료제 임상 1상 중간결과 발표

ICKSH 2026서 구두 발표

"안전성 및 초기유효성 확인"

지씨셀 지씨셀 close 증권정보 144510 KOSDAQ 현재가 25,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,400 2026.03.27 개장전(20분지연) 관련기사 목암생명과학연구소, 'K-문샷' 프로젝트 참여 지씨셀, 다발성골수종 CAR-T 치료제 '푸카소' 국내 품목허가 신청 지씨셀, 동종 세포치료제 '저면역화' 원천특허 확보 전 종목 시세 보기 은 CD5를 표적하는 동종 제대혈 유래 키메릭 항원 수용체 NK세포(CAR-NK) 치료제 'GCC2005'의 임상 1상 중간 결과를 대한혈액학회 국제학술대회(ICKSH 2026)에서 구두 발표로 소개했다고 27일 밝혔다.

GCC2005는 글로벌 계열 내 최초(퍼스트 인 클래스)를 목표로 개발되고 있는 지씨셀의 핵심 파이프라인 중 하나다.

이번 발표는 윤덕현 서울아산병원 종양내과 교수가 맡았다. GCC2005는 NK세포에 CD5를 표적하는 4세대 CAR이 발현하도록 유전자 조작한 동종 CAR-NK 세포치료제로, 항종양 활성을 높이고 체내 지속성을 강화하도록 설계된 것이 특징이다. 현재 재발 또는 불응성 NK 및 T 세포 림프종 환자를 대상으로 국내 임상 1상이 진행 중이다. 해당 질환은 치료 옵션이 매우 제한적이고 예후가 좋지 않은 난치성 영역으로, 새로운 치료제에 대한 미충족 수요가 높은 분야다.

중간 분석 결과 난치성 환자군에서 안전성과 초기 유효성이 확인됐으며 중대한 이상반응이나 주요 독성은 보고되지 않았다. 객관적 반응률(ORR)은 62.5%를 기록했다. 일부 환자 (37.5%)에서는 완전관해(CR)도 확인돼 치료 가능성을 보여줬다. 발표에는 재발을 반복하던 T세포 림프종 환자가 치료 후 12개월 이상 완전관해를 유지하고 있는 사례도 포함됐다.

지씨셀은 현재 고용량 투여군에 대한 용량 증량 연구를 진행 중이며 향후 국내 임상 1b 및 글로벌 2상으로 개발을 확대할 계획이다.

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원성용 지씨셀 대표는 "GCC2005의 임상 결과를 글로벌 학회에 꾸준히 발표함으로써 의료진 및 연구자들과 임상적 의미를 심도 있게 논의하고 있다"며 "고용량 단계 평가와 후속 임상을 차질 없이 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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