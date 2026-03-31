지씨셀 면역세포 플랫폼에 CLDN18.2 항체 접목한 CAR-NK 특허

위암·췌장암 등 고형암 겨냥 차세대 면역세포치료 기술 특허

지씨셀 지씨셀 close 증권정보 144510 KOSDAQ 현재가 23,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,850 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 GC셀, CD5 CAR-NK 치료제 임상 1상 중간결과 발표 목암생명과학연구소, 'K-문샷' 프로젝트 참여 지씨셀, 다발성골수종 CAR-T 치료제 '푸카소' 국내 품목허가 신청 전 종목 시세 보기 은 고형암 치료를 대상으로 하는 면역세포치료 관련 특허를 출원했다고 31일 밝혔다.

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이번 특허는 지씨셀의 CAR-NK 플랫폼을 기반으로 CLDN18.2를 타깃으로 개발된 파이프라인이다. 고형암 분야로의 적용 가능성을 확장한 사례다. CLDN18.2는 위암, 췌장암, 식도암 등 다양한 고형암에서 발현되는 단백질로 최근 글로벌 제약·바이오 업계에서 주요 치료 타깃으로 주목받고 있다.

CAR-NK 치료제는 환자 본인의 세포를 사용하는 CAR-T 치료제와 달리 건강한 공여자의 세포를 활용한다. 대량 생산이 가능한 범용(off-the-shelf) 치료제로 개발할 수 있다는 장점이 있다.

NK세포의 선천면역 특성을 기반으로 높은 안전성이 기대된다. 제조 및 공급 측면에서의 효율화를 통해 치료 비용 절감과 환자 접근성 향상에 기여할 수 있는 대안으로 평가받는다.

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원성용 지씨셀 대표는 "이번 특허 CAR-NK 플랫폼 기반 고형암 파이프라인 연구개발의 연속적인 성과 중 하나로 관련 연구개발을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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