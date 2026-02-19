본문 바로가기
"위생관리는 철저히" … 창원특례시 성산구, 식중독 발생 이력 업소 지도·점검 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.19 10:22

경남 창원특례시 성산구는 최근 3년간 집단급식소, 식품접객업소 등 식중독 발생 이력이 있는 업소에 대한 지도·점검을 오는 27일까지 실시한다.

주요 점검 내용은 △식품의 위생적 취급 △조리실 및 원료보관실 청결관리 여부 △조리 기계·기구 및 음식기 청결 관리 △칼·도마 구분사용 여부 △위생모 및 마스크 착용 여부 △건강진단 등 개인위생 관리 여부 △식품 보관 기준 및 냉장·냉동고 정상 작동 여부 등이다.


김수윤 문화위생과장은 "식중독 발생 업소에 대해서는 동일 사례가 반복되지 않도록 관리 강도를 높이겠다"며 "식품 위험 요소를 사전에 차단하고 지속적인 관리를 유지해 안전한 먹거리 환경을 만들겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
